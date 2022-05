Premios Tony: se conocieron los nominados y hay tantas sorpresas como grandes ausencias

Se dieron a conocer hoy los nominados a los Premios Tony, el reconocimiento más importante a las producciones escénicas de Broadway.

La protagonista de The Tina Turner Musical, y otrora ganadora del premio, Adrienne Warren y el tres veces nominado al Tony, Joshua Henry, fueron los encargados de anunciar las nominaciones para la 75ª edición de los premios que tendrá lugar en el legendario Radio City Music Hall, de Nueva York, el 12 de mayo bajo la conducción de Ariana DeBose, una de las actrices del momento que obtuvo un Oscar por su papel de Anita en la película Amor sin barreras .

Como suele suceder, hubo ganadores y también perdedores a los que no les falta trayectoria ni notoriedad. A Strange Loop, el drama de Jackson laureado con el Premio Pulitzer 2020, sobre un hombre gay negro que escribe una obra sobre un hombre gay negro, fue nominado a mejor musical, mejor actor para el debutante Jaquel Spivey y mejor actriz para L Morgan Lee, quien pasa a ser la primera artista abiertamente transgénero postulada a un premio Tony.

MJ, el musical basado en las canciones de Michael Jackson, obtuvo 10 nominaciones Archivo

En total, esa pieza recibió 11 nominaciones. Por su parte, Jesse Williams, el astro de Grey’s Anatomy, que hizo su debut en Broadway, obtuvo una nominación por Take Me Out, al igual que su coprotagonista, el actor Jesse Tyler Ferguson de Modern Family.

La dramaturga Lynn Nottage tuvo dos razones para sonreír hoy: su obra teatral Clyde’s y su libreto para el musical MJ fueron ambos nominados. Justo detrás de A Strange Loop, hubo un empate: con 10 nominaciones cada uno, están MJ, el musical biográfico sobre Michael Jackson que incluye los más grandes éxitos del Rey del Pop, y Paradise Square, un musical sobre inmigrantes irlandeses y afroamericanos que luchan por sobrevivir en la Nueva York de la Guerra Civil, dirigido por el dramaturgo y director venezolano Moisés Kaufman.

Por su parte, American Buffalo, el clásico de David Mamet producida por el argentino Diego Kolankowsky, recibió cuatro nominaciones en las categorías mejor actor protagónico, por la labor de Sam Rockwell; mejor dirección, Neil Pepe; mejor diseño escenográfico, Scott Pask; y mejor revival de una obra. Para Kolankowsky se trata de la cuarta nominación de su carrera. Ya cuenta con un premio Tony a mejor musical por Once on this island y American Buffalo se convierte en su primera participación en una obra de texto.

American Buffalo, la obra de Broadway producida por el argentino Diego Kolankowsky, recibió cuatro nominaciones a los premios Tony

Los otros nominados a mejor musical son Six, una versión feminista sobre las seis esposas de Enrique VIII de Inglaterra; Girl From the North Country, que utiliza las canciones de Bob Dylan para tejer una historia en la era de la Depresión, y Mr. Saturday Night, protagonizada por Billy Crystal como un cómico viejo y amargado en busca de una última carcajada.

Una curiosidad: dos de las candidatas a mejor obra giran alrededor de temas económicos: Skeleton Crew, de Dominique Morisseau, trata sobre la inseguridad laboral en una planta automotriz en Detroit en 2008; y The Lehman Trilogy, de Stefano Massini, que abarca 150 años y narra el colapso del gigante financiero Lehman Brothers.

También figuran Clyde’s, la obra de Nottage sobre un grupo de exconvictos que intentan reiniciar sus vidas en un restaurante para camioneros; y Hangmen, de Martin McDonagh, sobre un verdugo convertido en dueño de un pub obligado a lidiar con su pasado cuando la pena capital se hace ilegal en el Reino Unido. The Minutes, la representación de Tracey Letts de una reunión del consejo de una pequeña ciudad que expone las puñaladas por la espalda, la codicia y los engaños más grandes en la historia de Estados Unidos, también fue nominada a mejor obra.

El año pasado, y tras el parate producido por la pandemia, los Premios Tony tuvieron su esperado regreso

Hubo cuatro reposiciones de musicales esta temporada, pero sólo tres obtuvieron nominaciones: The Music Man, que celebra el alma de Estados Unidos con un estafador ambulante en una pequeña ciudad de Iowa, protagonizada por el célebre Hugh Jackman, ganador de dos premios Tony y con la posibilidad ahora de llevarse un tercero.

Las otras dos candidatas a mejor reposición de un musical fueron Caroline, or Change, el espectáculo de Tony Kushner y Jeanine Tesori que explora las divisiones raciales, sociales y económicas de Estados Unidos en 1963; y Company, la exploración de Stephen Sondheim de los vínculos amorosos en esta era, con la gran Patti LuPone (nuevamente nominada) como una de sus protagonistas.

Eso dejó a Funny Girl, el clásico show estadounidense protagonizado por Beanie Feldstein sobre el ascenso de una estrella cómica de Ziegfeld Follies, fuera de la competencia; solo recibió una nominación, para Jared Grimes, como mejor actor. Tampoco Matthew Broderick ni su esposa Sarah Jessica Parker obtuvieron nominaciones por la reposición de Plaza Suite. Mientras tanto, Ruth Negga fue nominada por Macbeth, pero su coprotagonista, Daniel Craig, se quedó afuera de la lista.

Por su parte, los nominados a mejor reposición de una obra son Trouble in Mind, de Alice Childress, sobre una obra de Broadway que explora la división racial en la década de 1950; How I Learned to Drive, una obra de memorias de la ganadora del Premio Pulitzer, Paula Vogel, narrada por una sobreviviente de abuso sexual de menores y protagonizada por dos nominados: Mary-Louise Parker y David Morse. También recibieron nominaciones Take Me Out, de Richard Greenberg, una exploración de lo que sucede cuando una superestrella del béisbol se declara gay; y la exploración de la feminidad negra de For Colored Girls Who Have Considered Suicide/When The Rainbow Is Enough, de Ntozake Shange.

Billy Crystal y David Paymer en Mr. Saturday Night, otro de los trabajos nominados para el gran premio de la escena de la Gran Manzana SARA KRULWICH - NYTNS

La temporada 2021/2022 comenzó el 1 de agosto de 2021 y finalizó el miércoles 4 de mayo de 2022 y abarca a las producciones de 41 salas de Broadway . Los nominados serán votados en 26 categorías competitivas por 650 votantes Tony designados dentro de la comunidad teatral. Como es costumbre, también se entregarán los premios de Honor que, en esta oportunidad irán a parar a varias instituciones y artistas; y se otorgará un premio Tony especial a James C. Nicola, director artístico de New York Theatre Workshop desde 1988. Bajo su gestión creadores como Jonathan Larson (Rent), Tony Kushner (Ángeles en América) e Ivo van Hove (West Side Story) estrenaron en su sala.