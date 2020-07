Un usuario de Twitter la acusó de evadir impuestos y Sol Pérez se despachó con una catarata de insultos Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2020 • 00:04

La polémica sobre las famosas maquinitas que prometen dejar el rostro rozagante puso la lupa sobre las publicidades que realizan los influencers. En las últimas horas, la senadora sanjuanina Cristina López Valverde impulsó un proyecto para regular las menciones a distintas marcas que los famosos realizan en sus redes . Al conocerse esta noticia, un usuario de Twitter disparó contra Sol Pérez y la conductora de Canal 26 salió a responderle con los tapones de punta.

De ser aprobado el proyecto, los influencers deberán acompañar esos posteos remunerados con el hashtag #PublicaciónPaga."Impuesto al influencer. Sí, leíste bien. Impuesto al IN FLU EN CER. Si sale, me va a poner feliz por todos los influencers que hablaron bien del kirchnerismo y en especial por la boluda de Sol Pérez que estaba a favor de los impuestos", escribió un usuario de la red del pajarito.

La alusión al pago de impuestos no fue gratuita. En febrero la conductora tuvo una serie de entredichos con el economista liberal Javier Milei , luego de que ella defendiera la importancia de que el Estado pueda recaudar a través de distintos gravámenes. Fiel a su estilo, en esta ocasión Pérez no dejó pasar el desafortunado comentario del seguidor y le contestó.

"Nunca leí una forrada semejante. Te cuento para vos, que sos un boludo, que yo ya pago impuestos por eso. Las marcas que me pagan por subir cosas las facturo. Besos, boludo", respondió, devolviéndole con creces el insulto. Luego, agregó: "Y si fueras un poquito inteligente, cómo vas a pagar por una red social que es gratuita y por la cual la gente no te paga para seguirte. Es decir que por la cantidad de seguidores no tenés un ingreso...".

Después, otro usuario aportó a la discusión: "Todos los 'influencers' emiten factura cuando trabajan con marcas. Para eso somos monotributistas". Y Sol remató: "Hay gente burra, qué le vamos a hacer".