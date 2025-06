La furia de Baby Etchecopar por el bajo rating de su programa: “Estoy harto”

En una noche cargada de tensión, Baby Etchecopar protagonizó un explosivo momento al aire de Basta Baby, su programa por A24. El conductor no ocultó su enojo al recibir, en vivo, una inesperada y contundente información desde la producción: el programa estaba marcando cero puntos de rating. El dato desató su furia, pero además dejó al descubierto su descontento por su actual horario de emisión.

“¿En serio estamos en raya? ¿Ni un punto? ¡Qué bárbaro! ¿Empezó a jugar River?”, exclamó Etchecopar y siguió: “Este horario de mierda... Yo tenía a las 11 de la noche y lo pusieron a Doman. Me tienen que devolver ese horario”, reclamó.

Visiblemente molesto por haber sido desplazado de su franja habitual, el comunicador se quejó indignado: “Yo agarro el paro de colectivos, River, Boca, los mundiales. Estoy harto. ¡Qué cosa bárbara!”.

El enojo de Baby Etchecopar

Al momento de ser notificado de la medición, el conductor estaba refiriéndose al programa de Yuyito González en Ciudad Magazine y a temas vinculados a figuras como Fátima Flórez y el presidente Javier Milei, quienes esta semana quedaron en el centro de la escena pública por una supuesta reconciliación amorosa. “En el programa estaban boludeando con Yuyito, el pony, un gesto bastante desagradable”, comentó con ironía el periodista durante su editorial, aludiendo al tono frívolo de ciertos contenidos televisivos.

Sin embargo, al enterarse del rating, el foco de su discurso cambió radicalmente. Interrumpió abruptamente su monólogo y se mostró consternado por los datos de audiencia. “¿Chicos, qué pasó?”, preguntó incómodo.

“Venite, vamos a charlar”

Mariano Yezze, uno de los panelistas de Basta Baby, intentó calmar la tensión del momento e interrumpió el descargo en vivo del conductor con una propuesta: “Venite a la mesa y vamos a charlar”, le sugirió, en referencia al sector del estudio donde se ubican los demás integrantes del equipo.

Ante la invitación de su compañero, Etchecopar accedió y abandonó su habitual lugar de editorial, una suerte de tarima desde la cual inicia cada programa con su monólogo característico. El gesto buscó distender el clima en medio del fuerte enojo del conductor.

Con sus palabras, Etchecopar dejó en claro que su objetivo es recuperar su antiguo horario de las 23, una franja que históricamente le rindió en términos de audiencia.

“No quiero hacer más este programa"

En las últimas horas, Etchecopar se pronunció sobre la reelección indefinida de legisladores, concejales y consejeros escolares bonaerenses. “Son unos hijos de... . Es terrible. Ellos siguen cobrando, meten a los hijos, a las amantes, a los primos. Yo pensé que íbamos a tener un país mejor, que ahora sí se acababa la casta”, lanzó sin filtros.

El periodista también deslindó al presidente Javier Milei de la responsabilidad directa en la situación, aunque señaló que su gestión enfrenta un panorama adverso. “Esto tampoco es culpa de Javier, tiene todo infectado de viejos políticos, pero también hay quilombo con el arreglo con el PRO. Se le están bajando… Se le está poniendo medio jodido. ¿No habría que barajar y dar de nuevo?”, cuestionó.

Luego, subió más el tono: “Nos durmieron con lo de Cristina… con boludeces. No puede haber reelección indefinida. Nos toman de pelotudos, yo quiero entrar al club de los vivos”, agregó. Y disparó: “No quiero hacer más este programa, no quiero ser el payaso de su casa. Estoy cansado de hacer de boludo, de venir a contar esto y que los políticos se me caguen de risa”.