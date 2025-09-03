Emmanuel Horvilleur recordó la vez que lo llevaron detenido y lo dejaron libre “por llorón”

Emmanuel Horvilleur fue invitado al programa Otro día perdido (eltrece) y, en diálogo con Mario Pergolini, recordó una anécdota que dejó sin palabras al conductor. El cantante reveló cómo fue el día que lo llevaron detenido, pero lo liberaron por llorón.

Todo comenzó cuando Pergolini le preguntó: “Emma, ¿por qué estuviste detenido?”. En ese momento, el artista detalló que su arresto tuvo lugar en una esquina del barrio de Belgrano, en el preciso momento en que se había detenido frente a la vidriera de una reconocida tienda: “Yo estaba en la vidriera de una disquería de esas de Cabildo y Juramento, de las de esa época tan conocidas”.

La otra anécdota de Emmanuel que generó risas en el programa

“Y estaba mirando, no sé qué y se metió un policía como a pedirme documentos ahí, mientras yo estaba mirando los discos, y como que me enojé un poco”, continuó. “Y me dice ‘documentos’, ‘no tengo’, le dije. No tenía realmente. Y me dice su nombre, y le dije ‘no me acuerdo’. ‘Ah, no se acuerda, ok, venga conmigo’”, contó, entre risas. Sin embargo, dejo bien en claro que no fue un momento agradable.

“¿Y quién te fue a buscar?”, quiso saber el conductor. “Me dejaron salir porque me puse a llorar”, se sinceró. “Me puse a llorar de verdad, porque me agarró como miedo en un momento. Era la época también de [Walter] Bulacio, habían pasado como unos años, pero era esa onda”, recordó. “Andate pibe, no rompas más las pelotas”, fue la frase con la que lo dejaron ir.

Emmanuel Horvilleur se mostró muy abierto en la entrevista con Mario Pergolini Fabian Marelli

Sin embargo, esta no es la única anécdota que generó risas en el estudio. “Había una época en Crónica, que había un programa a la noche, que no me acuerdo con quién era. Y yo me acuerdo de estar viendo Crónica y de golpe apareces, llamabas por teléfono para salir al aire para boludear al conductor”, aseguró Pergolini.

Y Emmanuel lo corrigió: “No, no, no, no. Se te mezclaron un par de cosas. Pero está bien, está bien. Al que llamábamos para boludearlo era a Baby [Etchecopar]. Pero en un programa que tenía...“. ”El Ángel de la Medianoche“, lo interrumpió el conductor. “Sí, pero en un canal de La Lucila”, aclaró Horvilleur y contó que una vez le preguntó qué opinaba sobre la legalización de la marihuana. “Hizo una respuesta ahí que mejor olvidarla”, afirmó.

Emmanuel Horvilleur nació el 2 de enero de 1975 en Buenos Aires (Foto: Instagram @emmanuelhorvilleur)

No obstante, el conductor se mostró sorprendido por las veces que llamaba al programa: “Pero qué, estaban esperando y llamaban por teléfono, porque había que discar mucho para salir al aire”. Con humor, Emmanuel dijo: “No existían los memes. Tenía que generar el propio humor, ¿entendés?“. En esta misma línea, Pergolini concluyó con un guiño: “La noche sin Instagram era difícil. La pornografía era en papel, para que se den una idea”.

Cabe destacar que Emmanuel Horvilleur es un influyente músico argentino reconocido por su versatilidad artística y su capacidad para fusionar géneros como el funk, el rock y el hip hop. Saltó a la fama como parte del dúo Illya Kuryaki & The Valderramas junto a Dante Spinetta, con quien dejó una marca en la música.

El artista saltó a la fama como parte del dúo Illya Kuryaki & The Valderramas junto a Dante Spinetta Pilar Camacho

A lo largo de su carrera como solista, lanzó álbumes destacados como Música y delirio (2003), Mordisco (2007) y Pitada (2021), y se consolidó como un referente de la música contemporánea argentina. En una entrevista con LA NACION, contó qué significa para él su trabajo como artista. “Siento que es la forma de hacer mi aporte a la sociedad. Por lo menos siento que a mí la música me hizo mejor persona. Con el disco Pitada, que surgió en pandemia, mucha gente se sintió abrazada en soledad por el disco: fue algo que desde su lugar ayudó (...) Es una militancia, sin subirle ni bajarle el precio, siento que es un espacio de expresión que la sociedad hoy necesita mucho”, reflexionó.