A Flavio Mendoza "se le salió la cadena": su furia con Juan Pablo Geretto y Carmen Barbieri

Ayer fue un día de furia para Flavio Mendoza. Al caso de Covid positivo de Carmen Barbieri se sumó el esguince de pie de Juan Pablo Geretto y una amenaza de bomba al teatro Luxor cuando estaba por empezar la función de Tres empanadas.

"Eran cerca de las 20.30 cuando entraron dos llamados que decían que había una bomba adentro del teatro Luxor. Se empezó a sacar a toda la gente, llegó la brigada de explosivos y los perros y no encontraron nada", comentó la cronista de Intrusos desde el móvil en Carlos Paz.

Presente en el lugar del hecho, la periodista mostró imágenes del operativo de desalojo del teatro y la palabra de Flavio, que estaba muy enojado con la situación. "Estamos bien, debe ser algo de esta gente que quiere molestar. Cuando a uno le va bien pasan estas cosas", comentó mientras abandonaba el teatro junto a todo su equipo.

Luego, Mendoza enumeró los motivos que lo llevaron a pasar un "día de furia". "La verdad que fue un día terrible: Geretto se esguinzó y se hizo una fisura, más lo de Carmen (Barbieri), más arreglar lo de Buenos Aires (recordemos que Mendoza produce tres espectáculos en simultáneo). Yo estoy bien. El testeo me lo estoy haciendo cada tres días pero no doy más, estoy agotado", indicó molesto.

Tras asegurar que habló con Carmen Barbieri, el bailarín desdramatizó su internación. "Ella está bien. Es hipocondríaca y cualquier cosita que le pasa, ella piensa que tiene todo. A todos nos pasa, así que ahí estamos, haciéndole el aguante", comentó. "Tenemos reemplazo y tenemos que soportar esta situación. Este año me recibo de superviviente. Estoy remándola con tres espectáculos, lidiar con los protocolos, tratar de que la gente tenga su trabajo, te juro que estoy a punto de llorar", confesó cansado.

Con respecto a los rumores que aseguran que Juan Pablo Geretto no se presentó a la función ya que sería Covid positivo, Flavio Mendoza comentó: "Cualquier cosa que te pase ahora tenés Covid. Te agarra una intoxicación porque comiste un pescado en mal estado y tenes covid. Todo el mundo se muere de covid, ¿no hay nadie que se muera de otra cosa ya? Basta de esa pelotudez. Dejen de romper las pelotas, a la gente nos pasan cosas por fuera del puto covid", disparó furioso.

Pase de comedia polémico

Luego de que la brigada de explosivos de Carlos Paz inspeccionara todo el teatro, la función volvió a la normalidad. Ya arriba del escenario, Mendoza usó lo sucedido para hacer un pase de comedia que, según algunos, va a traer polémica en las próximas horas. "¡Ay! chicos, gracias por estar acá. No saben el día que pasamos. Tenemos a la otra boluda (en relación a Geretto) que cuando fuimos al campo se torció el pie. Le dijimos: 'vendate que es un esguince chiquitito y hoy a la tarde bañándose se resbaló y se fisuró la pata. Se tendría que haber muerto, así rendía más", lanzó ante la risa de todo el público.

Sin embargo, lo que vino después es lo que más hizo ruido. Tras tratar a Barbieri de hipocondríaca, arriba del escenario el productor redobló la apuesta y la trató de "grande". "¿Viste que no hay que trabajar con gente grande? Lo mismo pasó con Carmen. Fue a MasterChef y le agarro el Covid", expresó mostrando su descontento por la decisión de la capocómica de sumarse a la competencia de cocina.

La palabra de Carmen

Internada en la clínica Zabala por un cuadro de neumonía bilateral derivado del coronavirus, la actriz habló con Daniel Ambrosino y reveló que curiosamente y a diferencia de lo que él dijo, Flavio no se comunicó con ella en estos días. "Flavio no me llamó para ver como estoy. Él no es mi amigo, no tiene por qué hacerlo. Todos me llamaron para saber cómo estoy: compañeros, mi productor, menos él", señaló dando a entender que Mendoza está molesto con esta situación.

