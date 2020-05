La herencia de Jorge Ibáñez: entretelones de una dolorosa disputa familiar

Mabel Ibáñez, de 78 años, se encuentra enfrentada con su hija, Alejandra, por la herencia del diseñador Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2020 • 16:35

A 6 años de la sorpresiva muerte de Jorge Ibáñez , su familia hizo público un doloroso enfrentamiento legal que mantiene no solo por la herencia del diseñador , sino también por la administración de los bienes de su padre. El hombre, que también se llamaba Jorge, nunca logró superar la pérdida de su hijo, y murió en noviembre de 2016 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

El conflicto, que llegó a instancias judiciales, encuentra enfrentadas a Mabel Ibáñez, la madre del modisto, con su hija María Alejandra , una médica radicada en Colombia hace más de 20 años junto a su esposo y sus tres hijos. El problema se desata en estos días, porque Alejandra reclama que hace más de dos años que no puede comunicarse fluidamente con su madre, y señala que es alguien de su entorno quien obstaculiza el contacto. Además, asegura que desde hace un tiempo viene notando movimientos extraños en las cuentas bancarias de la mujer, de 78 años.

Desde el entorno íntimo de Mabel, señalan que el vínculo entre ella y su hija, nunca fue fluido, y además refieren que durante una de las últimas visitas de Alejandra al país, en 2019, ella se acercó hasta el atelier de su fallecido hermano no en los mejores términos, para increpar a su madre. Según cuentan, hubo un enfrentamiento entre ellas que llevó a Mabel a hacerle una denuncia por violencia familiar a su hija , quien declara no haber sido notificada de nada al respecto. Sin embargo, este jueves trascendió un video de ese momento, que serviría como prueba para justificar la demanda.

Este es un caso de declaraciones encontradas. Desde el entorno de la madre del modisto expresan que es una persona grande, que sufre de presión alta y que las conversaciones con su hija la dejan muy alterada. Alejandra, en tanto, reclama que desde el entorno de su madre quiere aprovecharse de ella y le impiden la comunicación para mantenerla aislada de la familia y poder influenciarla en sus decisiones. Concretamente, no la cree capaz de poder llevar adelante un negocio de tal envergadura por su edad y desconfía de la gente que la asesora en cuestiones económicas.

A raíz de esto, Alejandra contrató una abogada para que anule a Mabel como administradora de la sucesión de su marido y se designe un contador que establezca los ingresos y egresos reales de la herencia. Además del negocio del diseñador, este patrimonio incluye 20 propiedades, dinero en cajas de seguridad y varias cuentas bancarias. Todo eso, hasta el momento, había quedado bajo la administración de su mamá; sin embargo, Alejandra asegura que la última vez que vino ya notó rara a su madre, distante, que hasta llamó a la policía cuando ella ingresó al local y que también se descubrieron cajas de seguridad a nombre de otros titulares.

Por lo pronto, Mabel presentó a modo de prueba, una evaluación de sus funciones cognitivas, en la que se da cuenta que está "ubicada en tiempo y espacio" y que es capaz de comprender las decisiones que rigen su accionar. "Tuve que hacerme un examen para ver cómo estoy de salud y de memoria porque mi hija dice que no estoy mentalmente bien. Nunca pregunto cómo estoy de salud, estoy muy dolorida por lo que están diciendo pero sepan que la ambición que tiene mi hija es desmedida. ¡Buitres! Y no solamente mi hija, porque son varios los que quieren quedarse con el patrimonio de mi hijo, que le costó bastante. Estuve siempre a su lado y él era el rey", explicó este mediodía en Intrusos .

"Mi hija me puso tres abogados y un contador que se fueron como vinieron, porque no toqué un peso del patrimonio familiar y lo hice crecer. Mi hija desconfió de mí y eso me duele. Mi hijo dejó un departamento, que es donde vivo hoy, y un auto. Nada más", aseguró Mabel. "El vínculo con siempre fue ríspido con mi hija, porque ella es así. Pero mi enemigo se borra de mi mente. Me olvido que tengo familia. Tengo todo en orden, y molesta eso. Dicen que tengo 20 propiedades, ¡qué suerte! No sabía. Ya hice la denuncia en la justicia por violencia familiar", finalizó con dureza.