En fotos: Karina Milei y Patricia Bullrich disfrutaron de una noche de teatro en calle Corrientes

Este jueves estrenó ¿Qué somos?, una disparatada comedia dirigida por Juan Acosta que tiene a Guillermo Yanco, esposo de la senadora por La Libertad Avanza, como protagonista

En fotos: felices, Karina Milei y Patricia Bullrich disfrutaron de una noche de teatro en calle CorrientesGerardo Viercovich
Karina Milei y Patricia Bullrich asitieron al Nuevo Teatro La Casona, en plena calle Corrientes para el estreno de la obra ¿Qué Somos?, dirigida y protagonizada por Juan AcostaGerardo Viercovich
La secretaria General de la Presidencia y la flamante senadora nacional se fundieron en un abrazo al encontrarse en la puerta del teatroGerardo Viercovich
La hermana de Javier Milei asistió al estreno acompañada por su madre, Alicia LucichGerardo Viercovich
De punta en blanco, Bullrich se mostró muy orgullosa de su esposo, Guillermo Yanco, quien forma parte del elenco de la "historia de enredos desopilantes" dirigida por Juan AcostaGerardo Viercovich
La exministra de Defensa de Milei posó junto a la imagen de su marido en la marquesina del Nuevo Teatro La CasonaGerardo Viercovich
Karina Milei se sumó a Bullrich y juntas posaron para las fotos antes de entrar a la salaGerardo Viercovich
Karina Milei posó para las selfies que le pidieron miembros del staff de la comediaGerardo Viercovich
Alicia, madre de Karina y del Presidente de la Nación, posó junto a su hija y la senadora nacional por La Libertad AvanzaGerardo Viercovich
Un ciudadano venezolano no quiso perderse la oportunidad de pedirle una foto a Bullrich, quien durante el fin de semana brindó un discurso durante los festejos en el Obeslico por la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados UnidosGerardo Viercovich
Bullrich, a pura sonrisa, también posó para las selfiesGerardo Viercovich
Guillermo Yanco, Silvio Klein, Rubi Montalvo y Juan Acosta, protagonistas de la comedia ¿Qué somos?Gerardo Viercovich
El secretario de Cultura de la Nación, Leandro Cifelli, también se hizo un hueco en su ajetreada agenda y asistió al estreno y posó muy sonriente para los fotógrafosGerardo Viercovich
"Todo transcurre en el departamento de un soltero, que es visitado por un amigo que le 'contagia' la idea de que es mejor casarse, mientras una vecina del edificio, la hermosa Rubi Montalvo, genera un asedio que promete terminar con la 'independencia' del protagonista. En ese marco, las risas y carcajadas están garantizadas", reza la sinopsis de la comedia picarescaGerardo Viercovich
Leonardo Cifelli y Guillermo Yanco posaron para los fotógrafosGerardo Viercovich
Karina Milei y Patricia Bullrich saludaron a los protagonistas de ¿Qué Somos?Gerardo Viercovich
La puesta estrenó en octubre y volvió este jueves a escena, con funciones durante enero y febreroGerardo Viercovich
"Es una obra pensada para estar mejor, para que el público salga mejor de lo que llegó, porque la risa es una energía liberadora y, cuando te pones positivo, todo está bueno", señaló Acosta, protagonista y director de la disparatada comediaGerardo Viercovich
