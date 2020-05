La mamá de Jorge Ibáñez denunciaría a su hija por violencia familiar

Continúa la disputa por la herencia de Jorge Ibáñez entre su mamá y su hermana Crédito: Captura de pantalla

14 de mayo de 2020 • 16:06

El sorpresivo enfrentamiento entre la mamá y la hermana de Jorge Ibáñez tiene un nuevo capítulo. Hace unos días, Alejandra Bellini, la abogada de la hermana del diseñador, Alejandra, habló de un supuesto mal manejo de la herencia de Ibañez y de su papá (curiosamente también se llamaba Jorge Ibáñez), que murió hace cuatro años.

Las herederas del diseñador son Mabel y Alejandra, madre e hija, respectivamente, quienes desde hace dos años que no tienen relación. Alejandra, que es cardióloga y reside en Colombia, dice que su mamá no le atiende el teléfono porque "está siendo manipulada por gente que la rodea", según señalaron en Informados de todo , el ciclo de América que conduce Guillermo Andino.

Muchos son los rumores alrededor de esta trama familiar que involucra una abultada sucesión que incluye 20 propiedades y algunas cuentas bancarias. Por un lado, Alejandra reclama el cambio de administración de la sucesión, que hasta ahora está en manos de su mamá. Pero ahora Mabel planea dar otro paso: denunciaría a su hija por violencia familiar.

Pía Shaw, co-conductora del ciclo, contó que vio imágenes de un video en el que se observa cómo Alejandra increpa a su madre, en junio de 2019, en la Maison Ibáñez. "Primero entraron los nietos, luego su hija. Mabel se sintió abrumada; discutieron, Alejandra echó a la asistente de Mabel para que no fuera testigo de la charla. Vi una situación violenta de hija increpando a su madre", señaló Pía, y agregó: "Mabel habría consultado al doctor Facundo Manes para que la evaluarla. Mabel tiene 79 años y está muy bien y en sus facultades. Vive en el departamento de su hijo Jorge, en el que fue hallado muerto el diseñador hace seis años".

La doctora Alejandra Bellini, abogada de la hermana de Jorge Ibáñez, habló en el programa. "Mi representada reclama que su mamá le atienda el teléfono, que la vea, que vea a sus nietos. La nena cumplió 15 años el otro día y llamó a la abuela para que la saludara y no la atendió. No hablamos de dinero sino de afecto. Respeto a Mabel y esto es a favor de ella, porque tiene una hija que la ama. Y quiero aclarar que Alejandra no tiene ninguna denuncia por violencia familiar. Y digo que no es un problema de dinero porque si no Alejandra no le hubiera dado toda la administración de la sucesión a la mamá".

"La llaman todos los días para hablar con la abuela y no se pueden comunicar", señaló luego Bellini, y agregó: "Hay gente que manipula a Mabel. La última vez que Alejandra vino al país su madre no la quiso ver, y después descubrió que la caja de seguridad cambió de titularidad y ya no estaba a nombre de su mamá y ella, sino de su mamá y otra persona. También desaparecieron cosas de oro. Consideramos que hay malversación de fondos porque Mabel está siendo manipulada. La gente que la rodea no la está cuidando, porque además (son personas que) tienen juicios laborales".