La hija de Emilio y Gloria Estefan fue atacada por su novia con un celular durante una discusión

Hace casi nueve años que Emily Estefan, música e hija menor de Gloria y Emilio Estefan, de 30 años, sale con Gemeny Hernández, escritora y productora, de 31 años. Ambas son habituales de eventos y alfombras rojas, especialmente en Miami (Florida), donde residen, y además comparten un pódcast juntas, llamado In Our Own World, que ya ha emitido un centenar de episodios. Sin embargo, ahora su relación la llamado la atención por un incidente violento ocurrido en su hogar. Hernández ha sido detenida por la policía por atacar a su novia.

Según varios medios como People y TMZ, Hernández fue detenida el martes por un delito grave de robo con violencia y otro delito menor de agresión. Según se puede ver en el documento de la denuncia, la víctima del supuesto ataque habría sido su pareja. Aunque no se da el nombre de Estefan, parece claro por la denuncia que efectivamente la víctima sería ella.

La foto policial de Gemeny Hernández

En el informe, la policía cita una declaración jurada de la víctima. El incidente ocurrió pasadas las once y media de la mañana del martes, en una casa de Miami, en el barrio de Glenvar Heights. Según se explica, se produjo una discusión porque tanto Estefan como Hernández querían agarrar un teléfono móvil, propiedad de Emily Estefan. Al parecer, Hernández lo agarró sin permiso de su pareja y luego ambas se pelearon por él. Estefan logró esconderlo en los bolsillos de sus shorts, pero Hernández la agarró de esos bolsillos y volvió a recuperar el celular a la fuerza. Con el forcejeo, ambas acabaron en el suelo.

Cuando finalmente Estefan consiguió el celular, lo escondió bajo su cuerpo. Finalmente, pudo distanciarse de Hernández y llamó a los servicios de emergencia, que llegaron a la casa y la detuvieron. En el transcurso de la discusión, Hernández habría golpeado a Estefan con el teléfono en la cabeza, lo que la dejó con el ojo izquierdo amoratado y rasguños en el cuello.

Los agentes se llevaron a Hernández, que fue ingresada en un centro correccional del condado, llamado Turner Guilford Knight, tal y como informó el noticiero local de Telemundo. En la mañana del miércoles, Gemeny Hernández ha acudido a una audiencia rutinaria en un juzgado de Miami para declarar sobre el caso donde, aunque ha admitido estar implicada en el altercado, ha negado querer llevarse el teléfono. La jueza le ha impuesto una fianza de 3000 dólares y, además, tendrá que volver a comparecer en la corte. Ha sido acusada de dos cargos de robo con fuerza, considerados delitos graves, y de un tercer cargo de agresión, leve.

De izquierda a derecha, Gloria Estefan, Emilio Estefan, Gemeny Hernández y Emily Estefan, en un evento de la fundación de Karol G con Cora Foundation, en febrero de 2025 en Miami

Emily Estefan también ha estado presente en la vista, y según la revista ¡Hola!, se la consultó sobre si era necesario imponer una orden de alejamiento. “No, no, no, no. No quiero solicitar ninguna orden de alejamiento. Me llevo muy bien con su familia. La quiero, y sinceramente, creo que lo mejor para los dos es que nos tomemos un tiempo, pero ella no se merece estar en la cárcel”. Por el momento, ni Emily, ni Gloria, ni Emilio Estefan han querido hacer comentarios públicos al respecto. Hasta el juicio, se ha fijado una orden de alejamiento.

La pareja lleva junta desde 2016 y celebraría su noveno aniversario este próximo diciembre. Ambas se dejaron ver en Madrid a principios de octubre en un homenaje a Gloria Estefan, y también aparecieron juntas el pasado fin de semana en un concierto en Miami, llamado “Emily and Friends”, donde actuaron con más artistas. Además, en sus redes sociales se muestran muy afectuosas a menudo, con imágenes muy cariñosas. El pasado noviembre, por ejemplo, Estefan escribió en su perfil de Instagram, en el que tiene más de medio millón de seguidores, junto a una composición de fotos de las dos: “El amor es crecimiento. El amor es ver cómo el pigmento de tu pelo se desvanece, se forman arrugas en tu rostro, tu voz amplifica su suavidad. Casi ocho años, hermosa. Te amo”.

Emily Estefan, graduada en Música en Berklee, es la hija menor del matrimonio formado por el productor Emilio Estefan, de 72 años, y la superestrella de la canción Gloria Estefan, de 68 años, cubanos asentados en Miami desde hace décadas. La pareja tiene otro hijo mayor, Nayib, de 45 años, que estudió actuación en Los Angeles Film School y se formó también como músico. Está casado y tiene un hijo, Sasha, de 13 años.