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Matko Miljevic sufrió un asalto y Racing lo desafectó para el encuentro de esta noche por la Copa Argentina
El mediocampista sufrió algunos golpes durante el hecho; la Academia se mide con San Martín de Formosa desde las 21.15
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Un hecho desagradable empañó la previa del encuentro que Racing debe jugar este sábado, desde las 21.15, frente a San Martín de Formosa, por la Copa Argentina. El mediocampista Matko Miljevic sufrió un violento asalto el jueves por la noche en Puerto Madero, en el que recibió varios golpes. El episodio ocurrió en la calle, cuando delincuentes quisieron sacarle el teléfono: el futbolista forcejeó y le arrancaron una pulsera. Cuando cayó, lo golpearon. Es por ello que el club de Avellaneda decidió desafectarlo de la concentración y no convocarlo para el encuentro que se disputará en el estadio Florencio Sola, en Banfield.
Si bien en un principio el futbolista se sumó a sus compañeros y manifestó deseos de formar parte del equipo, desde el club prefirieron darle descanso, debido a algunas secuelas físicas (cortes y el dolor por los golpes recibidos) y al trauma que le significó haber atravesado el mal momento.
A través de sus redes sociales oficiales, Racing informó lo sucedido: “Matko Miiljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda. Se decidió que concentrara para seguir de cerca su evolución y realizarle las curaciones respectivas. Se espera que el lunes pueda reintegrarse al grupo”, dice el comunicado.
Matko Miiljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca…— Racing Club (@RacingClub) March 28, 2026
El viernes, antes de definir la lista de concentrados para el partido que se disputará en el estadio Florencio Sola, Miljevic manifestó su intención de jugar pese al hecho de inseguridad ocurrido. Con la voluntad expresada por el futbolista, pero a sabiendas de la situación que había atravesado, Costas lo puso en la lista y aguardó algunas horas para monitorear la situación.
Ya en la mañana de este sábado, la determinación fue preservar al ex Huracán, quien lógicamente carga con los dolores propios del ataque y de las heridas como consecuencia del mismo. Desde que Racing había iniciado las negociaciones con Huracán para contratarlo, el mediocampista estuvo muy pendiente de la posibilidad y en contacto con Costas, cuyo rol paterno es señalado y ponderado por todos sus dirigidos.
En esas circunstancias, el jugador dejó la concentración y será evaluado nuevamente el lunes por los médicos de la Academia.
Miljevic, de 24 años, fue uno de los refuerzos llegados a la Academia en el último mercado de pases. Racing pagó 2,6 millones de dólares por el mediocampista, que venía de ser figura de Huracán. Lleva 9 partidos en el equipo que dirige Gustavo Costas.
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