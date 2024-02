escuchar

Esta semana, Ewan McGregor y su hija Clara participaron del programa norteamericano Jimmy Kimmel Live y recordaron un extraño momento de la adolescencia de la joven, hoy de 28 años, en la que vio a su padre desnudo, rodeada de sus compañeros de secundaria.

“Cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, tomé una clase de estudios de género”, comenzó relatando Clara, mientras su famoso padre se cubría la el rostro con las manos. “Mi profesora se acercó a mí cerca del final del semestre y me dijo: ‘Mirá, hay una película que normalmente les muestro a mis alumnos; es parte del plan de estudios, y tu papá trabaja en ella. Hay algo de desnudez, así que quería mostrártela antes de verla en clase’”, continuó.

La actriz de American Horror Story, le respondió a su profesora que no tenía problema con eso y no pensó mucho más en el asunto, hasta que llegó el día de la proyección.”Y entonces vimos la película llamada Escrito en el cuerpo, que es brillante”, añadió.

El film de Peter Greenaway, de 1996, se centra en las vivencias de Nagiko, una joven japonesa que siente placer cuando los hombres escriben en su cuerpo. En medio de su búsqueda de amantes con buena caligrafía, se encuentra con Jerome (McGregor), un traductor inglés que claramente no cumple con ese requisito, pero le propone una variante: que sea ella quien escriba sobre su cuerpo. Además de estar obsesionada con la caligrafía, Nagiko tiene una cruzada personal: declararle la guerra y vengarse del editor de su padre; y la propuesta de su nuevo compañero le sirve para cumplir, también, ese propósito.

Al convertirse en una especie de libro abierto, el personaje de McGregor aparece en varias escenas sin ropa. “Ver esa película, a los 17 años junto con todos mis compañeros de clase, fue como si me estuvieran viendo a mí actuar... Lo cual fue definitivamente interesante”.

El conductor, entonces, le preguntó al actor si aparecía desnudo en el film, y la respuesta fue contundente: “Mucho”. Y Clara acotó: “Desnudo de frente, todo el tiempo”. La estrella de Moulin Rouge brindó luego su versión de los hechos. En principio, contó que la profesora se comunicó con él por correo electrónico antes de la proyección y mantuvieron un intercambio en el que intentó dejarle clara su posición. “Le dije: ‘Mirá, no me gustaría ser la razón por la que no les muestras esa película, porque es una película hermosa. Pero tenés que garantizar que los otros chicos sean lo suficientemente maduros como para no burlarse de Clara, o hacerla sentir mal’”, explicó. Aunque nadie se burló de ella, la joven confesó: “Fue incómodo para mí, pero creo que probablemente también para mis compañeros”.

Además de Clara, Ewan y su exesposa, Eve Mavrakis, son también padres de Esther, de 22 años, Jamyan, de 22 y Anouk, de 12. En 2016, la estrella de la saga Star Wars conoció a su actual esposa, Mary Elizabeth Winstead, en la tercera temporada de la serie Fargo. La pareja se casó en abril de 2022, después de darle la bienvenida a su hijo, Laurie, en junio de 2021.

