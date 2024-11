La hija de María Valenzuela habló de la salud de la actriz, tras su internación por un cuadro de estrés

María Valenzuela está internada desde hace algunas semanas en una clínica de Ituzaingó debido a un cuadro de estrés y profunda angustia. Su hija Malena Mendizábal habló para calmar a los seguidores de la actriz y aseguró que, a pesar del difícil momento, pronto volverá a sus actividades.

El periodista Daniel Ambrosino fue quien compartió la noticia de la internación en el programa A la tarde (América) informando que la artista decidió hospitalizarse voluntariamente tras un año complicado. “Ella tomó la decisión de autointernarse en una clínica en Ituzaingó, donde también estuvo internado, por ejemplo, Diego Armando Maradona”, detalló.

A pesar de estos momentos difíciles, la hija de Valenzuela quiso llevar tranquilidad a los seguidores de su mamá, quien se encontraría en una fase de recuperación. A través de su cuenta de Instagram, Mendizábal aportó información acerca del estado de salud de la actriz: “¡Hola a todas las personas que están preocupadas por mi mamá! No se preocupen de más. Ella está bien. Tuvo una mitad de año duro por cuestiones personales, pero dentro de poco vuelve a las pistas”, escribió en una publicación.

El mensaje de Malena, la hija de María Valenzuela

Un grave accidente y una gran preocupación

Este año ha sido especialmente complicado para la actriz. Entre otros incidentes, Valenzuela sufrió un violento accidente automovilístico en junio mientras viajaba con su hija. En el impacto, una camioneta las arrastró hasta un poste de luz, dejándolas con heridas y en un estado de shock. La actriz tuvo que ayudar a Malena a salir del vehículo, que comenzó a despedir humo. Tras el accidente, ambas recibieron atención médica debido a los golpes y el impacto emocional del incidente. “El auto quedó absolutamente destruido y todavía está luchando con la compañía de seguros para recuperar la plata y poder comprar un nuevo auto”, había contado Ambrosino en el programa. Y Luis Bremer había agregado: “Ese choque motivó a María a dejar una obra que es un éxito, en la que hacía de una fiscal que venía a intervenir para ver si un matrimonio podía o no adoptar una niña. Ella tenía una presencia permanente en el escenario y provocaba uno de los aplausos más fuertes, junto a Mariano Martínez”.

Además, este año Valenzuela también manifestó su preocupación por la falta de acceso a medicamentos para su hija ante los recortes presupuestarios implementados por el gobierno de Javier Milei. En abril de este año, la actriz expresó sus críticas y compartió la situación familiar que atravesaban por la quita de la ayuda estatal para la medicación de enfermos graves y enfermedades crónicas.

María Valenzuela junto a su hija Malena, quien padece secuelas de un ACV que sufrió dos décadas atrás Gentileza Revista GENTE - Archivo

Malena Mendizábal sufre secuelas de un accidente cerebrovascular (ACV) que padeció hace 20 años y, por su situación, recibe medicamentos para poder controlar las posibles convulsiones. Sin embargo, su mamá reveló que debido a la situación actual se le redujo el suministro. “Quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV, por la que sufre convulsiones y tiene el carnet de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedios. Eso le servía para todo el mes, pero fui a retirar yo la medicación y le dieron una sola caja, es decir que dos cajas fueron anuladas, ¿qué hacemos? (...) Mi hija no tiene medicación. Tenemos que ir a denunciar, hay chicos que se están muriendo por temas de enfermedades oncológicas, ¿qué hacemos?”, expuso la actriz tiempo atrás.

El año 2023 tampoco fue fácil para la actriz , quien padeció un problema de mala praxis con su dentadura. A través de un mensaje en sus redes sociales, la actriz explicó en ese momento: “Hace tres años comencé un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permitía comer. Estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta”. Además, en ese período también realizó una gran inversión en un proyecto que no prosperó. “Perdí todo, lo que tenía ahorrado lo perdí con un proyecto que iba a hacer en el campo, que era mi sueño”, reveló en julio de ese año en diálogo con Georgina Barbarossa para el programa La peña de morfi.

LA NACION

Temas María Valenzuela