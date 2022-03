Malena Mendizábal habló de la salud de su mamá, María Valenzuela, y reveló una emotiva anécdota con Carlos Calvo

Malena Mendizábal, la hija de María Valenzuela y el recordado periodista Juan Carlos Pichuqui Mendizábal, fue invitada al piso de Intrusos en el Espectáculo, por América TV.

Además de hablar del drama que vive su mamá por el tratamiento dental al que se sometió y que salió mal, recordó su propio delicado estado de salud tras sufrir un ataque cerebrovascular, habló de la importancia de concientizar al respecto y rememoró con nostalgia una frase que le dijo Carlín Calvo en un camarín y que le quedó grabada en la memoria.

La súplica de María Valenzuela al médico odontóloga que la atendió Captura de video

La salud de María Valenzuela

La semana pasada, María Valenzuela fue noticia por su estado de salud. En su cuenta de Instagram, la actriz posteó un video en el que contó que un odontólogo (al que identificó como Manuel) le realizó un tratamiento dental que le causó tanto dolor que no le permite comer. En consecuencia, llegó a pesar 35 kilos. “Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina . Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas por hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí”, dice mirando a cámara.

Consultada por la salud de su mamá, Malena aseguró que la está ayudando en el día a día. Y si bien le pidió discreción sobre el asunto -”me dijo `prohibido hablar, Malena´”, confesó que la tristeza de Valenzuela empezó antes del tratamiento, con la muerte de su amigo Gaspar, y que a pesar de todo sigue adelante con toda la energía.

“Yo me saco el sombrero, no conozco a otra persona así”, sentenció. Sobre el video, explicó que fue una necesidad de Valenzuela y que no le pareció fuerte el mensaje porque ella misma le dijo que le queda todavía un montón de cosas por vivir.

Por último, Mendizábal confió que la actriz está muy triste por la muerte de su colega Arturo Bonín, quien falleció ayer como consecuencia de un cáncer. “Eran muy amigos, laburaron mucho y eso la bajoneó bastante”, explicó.

Volver a nacer y contarlo

El 10 de febrero de 2003, cuando faltaban pocos días para su cumpleaños número 20, Malena volvió a nacer . Ese día sufrió un ataque cerebro vascular (ACV) que la obligó a empezar de nuevo: tuvo que volver a aprender a hablar, a caminar y a comer. A Malena le descubrieron una malformación arteriovenosa, un problema congénito: uno de cada cien mil personas la padece. Gracias al apoyo y al trabajo de los profesionales que la atendieron y al amor de su mamá pudo salir adelante.

Luego de confesar que el episodio cerebrovascular marcó también la existencia de su mamá y que heredó de ella esa energía y las pilas para enfrentar cualquier situación difícil, Malena habló de la importancia de hablar del tema. Al día de hoy, la joven está al frente de Male te cuida, un programa y publicación que comparte información relevante sobre los ACV a través de historietas y que se puede encontrar en la web: www.maletecuidaacv.com.

Malena contó que gracias a su caso empezó a circular más información sobre ACV y derrames cerebrales y que eso fue gracias a la fama de sus padres. Además, diferenció el accidente cerebro vascular, que se puede prevenir, del ataque, que fue lo que le sucedió a ella y habló de los factores de riesgo: hipertensión, diabetes, tabaquismo, mala alimentación y sedentarismo, entre los que se pueden evitar, y la edad y la genética, entre los que no.

Luego habló del llamado “test del ACV”: primero hay que pedirle a la persona que repita una frase, luego que sonría y por último que levante los brazos . La imposibilidad de hacer alguna de esas actividades es un alerta.

“Hay más hombres que sufren un ACV pero más mujeres que mueren por un ACV”, informó Mendizábal. Luego, recordó el caso de Verónica Perdomo, quien superó también un ACV y sus consecuencias y que hoy está embarazada de gemelos. Sobre su caso, explicó que una de cada cien mil personas sufren una malformación arteriovenosa. “O sea, es un poco de mala suerte”, se consoló, y agregó que esas arterias en general explotan entre los 15 y los 20 años. “Yo estaba a un mes y un día de cumplir los 20 años”.