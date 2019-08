La cantante de Agapornis contó cómo fue el reencuentro con su padre biológico Crédito: Instagram

Melina Lezcano relató en Pampita online su historia de vida: su papá la abandonó cuando tenía casi dos años, y recientemente, cuando cumplió sus 30, decidió buscarlo y afrontar todos sus miedos para dejar el pasado atrás.

La cantante de Agapornis explicó que fue un largo proceso, que incluso llegó a afectar su vida sentimental: "Al principió estaba enojadísima, pero cuando crecí fui entendiendo que me estaba haciendo mal hasta en mis relaciones de pareja, porque tenía una gran fobia al abandono", se sinceró.

A corazón abierto, Melina reveló que sufre mucha inseguridad desde chica: "Sentía que no valía nada, porque mi papá me había dejado, y si el hombre más importante de mi vida se fue, quién me podía asegurar que el que esté al lado mío no se iba a ir. Mi pensamiento era: 'si mi papá me dejó, me van a dejar todos'".

Lezcano dijo que el encuentro con su padre biológico fue "sanador", después de casi 29 años de preguntarse cómo sería ese momento, y si alguna vez se animaría a sentarse a hablar con él. "Este año conocí a mi papá. Lo busqué yo y fue a través de Facebook. Me dijo que él me había querido contactar muchas veces, pero imaginate la posición de él de '¿cómo le hablo para que no me escupa la cara?'", continúo narrando.

Pampita, conmovida le dijo: "Qué pena que se perdió tanto tiempo de tu vida", y la intérprete profundizó: "Fueron muchos años sin animarme a tomar la decisión de conocerlo, pero gracias a que mi mamá me apoyó sin reclamarme en ningún momento ni decirme '¿por qué querés ver a alguien que nos dañó tanto?', y pudo entenderme, yo hice lo que necesitaba para sanar".

Lezcano contó cómo fue la reacción de su padre -quien resultó tener un gran parecido físico con ella- cuando se lo encontró en un café del barrio de Pilar: "Pensé que iba a escuchar excusas, pero él no se justificó en ningún momento y eso me encantó. Me dijo que cuando yo era chica él hizo lo más que pudo desde sus herramientas emocionales". Y agregó: "Le dije que lo perdonaba, finalmente pude entender que en ese momento era lo único que él tenía para dar, que es humano, que se equivocó mucho, y yo elijo perdonar".

Sobre el final, Melina se emocionó hasta las lágrimas cuando le dedicó un mensaje de admiración a quien fue su padre sustituto: "Gracias a Dios yo encontré un angelito que es mi papá del corazón y tuve una vida increíble. Por eso yo no sentí la ausencia de mi padre biológico, y obviamente para mí no es mi "papá", le digo por su nombre -Adrián-, pero verlo realmente me ayudó mucho a cerrar la otra mitad de mi vida que no conocía; incluso conocí a una hermanita que tengo por parte de él, que tiene 9 años", concluyó la cantante.