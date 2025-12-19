La impactante confesión que Rob Reiner hizo sobre su hijo en una fiesta, horas antes de morir: “Estoy aterrorizado”

Mientras la investigación sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa, Michelle Michele Singer, avanza, se suman nuevos detalles sobre lo que sucedió la última noche del célebre director y su preocupación por su hijo Nick, el principal sospechoso del doble asesinato. “Estoy aterrorizado”, aseguran que le comentó el cineasta a otra celebridad de Hollywood durante la fiesta que Conan O’Brien celebró en la previa a la Navidad.

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados sin vida el domingo en su casa de Los Angeles JEAN-BAPTISTE LACROIX - AFP

Según publicó el diario Daily Mail, uno de los artistas que estuvo con Reiner esa noche le contó a otras celebridades entre lágrimas lo que su amigo le había confesado el día anterior al crimen. “Estoy aterrorizado (de Nick). No puedo creer que vaya a decir esto, pero tengo miedo de mi hijo. Creo que mi propio hijo puede hacerme daño”, fueron las palabras de Reiner.

La celebridad que recordó aquella frase la compartió con sus amigos el lunes durante la ceremonia que se realizó en honor al director de Cuando Harry conoció a Sally en la mansión del humorista Albert Brooks en Los Ángeles. Muchos de los presentes en el evento, informó el medio, se emocionaron al escuchar las palabras de la estrella. Entre ellos, participaron del memorial Billy Crystal y su esposa, Janice, y los cómicos Larry David, Bill Hader y Conan O’Brien.

Una noche bajo la lupa

Conan O'Brien fue el anfitrión de la última fiesta a la que asistió Reiner. También estuvo en el memorial en su recuerdo el lunes posterior a la muerte del cineasta Jordan Strauss - Invision

Reiner y su esposa murieron en su residencia del barrio de Brentwood el domingo. Según confirmó Los Angeles Times, las autoridades indicaron que la vivienda, ubicada en el 200 de Chadbourne Avenue, no presentaba signos de ingreso forzado. Los cuerpos del reconocido director de 78 años y de su mujer, de 68, presentaban heridas de arma blanca. La noche anterior, tanto la pareja como Nick habían sido parte del ágape que el famoso comediante ofreció en su casa.

Según relataron fuentes presentes en el evento y según pudo reconstruir TMZ, durante la fiesta se produjo una fuerte discusión entre el director y su hijo de 32 años, quien se encuentra detenido como supuesto autor del asesinato de sus padres. La pelea llamó la atención de los invitados, y el momento fue tan tenso que el director y su mujer se retiraron del evento. Otras versiones, en tanto, señalan que ese enfrentamiento no existió, pero que Nick Reiner tuvo un comportamiento errático durante la velada.

El futuro de Nick Reiner

Nick Reiner, el principal sospechoso del doble asesinato Richard Shotwell - Invision

A las 9.15 de la noche del domingo, pocas horas después del hallazgo de los cuerpos de Reiner y su esposa, la policía localizó y arrestó a Nick. Según informó la Fiscalía del Condado de Los Ángeles en un comunicado de prensa, el joven guionista fue acusado el martes de dos cargos de asesinato en primer grado realizados con un arma blanca.

El hombre no mostró indicios de resistirse ni intentó huir, por lo que fue “detenido sin problemas y trasladado” a las instalaciones policiales. Según el medio estadounidense TMZ, el sospechoso habría sido detectado luego de que se registrara en un hotel de Santa Mónica en donde el personal de limpieza había encontrado sangre en el baño y en la cama.

La detención de Nick Reiner en Los Ángeles

Reiner compareció este miércoles por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles. Sin embargo, su audiencia de imputación fue pospuesta. El hombre se presentó detrás de un vidrio en la breve audiencia, de acuerdo con medios de comunicación que estaban presentes en la sala. Ahora, permanecerá detenido sin derecho a fianza y deberá ser imputado el 7 de enero. “Hay asuntos muy complejos y serios asociados a este caso”, dijo a la salida del tribunal su abogado.

“Esto requiere ser examinado, observado y analizado”, agregó Jackson cuando finalizó la presentación judicial. La fiscalía de Los Ángeles, en tanto, formalizó el martes dos cargos por homicidio en primer grado, con circunstancias agravantes por tratarse de múltiples asesinatos y por el uso de un cuchillo o arma mortal.

Nick Reiner vivía de forma intermitente con sus padres y había hablado en numerosas ocasiones de forma abierta sobre su larga batalla contra las adicciones que atravesaba desde la adolescencia. Inspirándose en su propia experiencia, en 2015 coescribió una película dirigida por su padre, Being Charlie, que narra la difícil recuperación de un hijo de famosos devastado por las drogas.

Rob Reiner con su esposa Michele, y sus hijos Jake, Romy y Nick, en 2014 Evan Agostini - Invision

De ser declarado culpable, Nick Reiner podría ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Según la revista People, el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, tampoco descartó la posibilidad de que su oficina solicite la pena de muerte.

“El procesamiento de casos de violencia familiar es uno de los más difíciles y desgarradores que enfrentamos debido a la naturaleza íntima y, a menudo, brutal de los crímenes”, declaró el fiscal. “Rob Reiner fue uno de los mejores cineastas de su generación. Su asesinato y el de su esposa, Michele Singer Reiner, con quien estuvo casado más de 35 años, son impactantes y trágicos. Es nuestro deber en su memoria buscar justicia y que se rindan cuentas por las vidas que se perdieron”, completó.