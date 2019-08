El actor y bailarín fue consultado por las versiones que aseguran que Bianca Iovenitti habría tenido un romance con otro hombre Fuente: Archivo

Federico Bal y Bianca Iovenitti mantienen una relación desde hace unos meses, aunque no suelen mostrarse juntos en redes, porque el actor prefiere disfrutar del noviazgo con perfil bajo. Sin embargo, ambos forman parte del "Superbailando", el certamen de baile de ShowMatch, por lo cual era cuestión de tiempo hasta que la pareja levantara ese perfil.

De hecho, Federico visita la pista cuando su novia baila con Rodrigo Noya, y ella hace lo propio cuando el excampeón del reality baila junto a Lourdes Sánchez. De todos modos, una reciente pregunta que le realizaron sobre Bianca en un móvil del programa Los ángeles de la mañana incomodó al actor y director.

Todo comenzó con un tuit de Yanina Latorre, en el que la panelista del ciclo aseguraba que Bianca habría engañado a Bal en una salida en Mar del Plata con un joven llamado Aaron. Como consecuencia, en LAM ampliaron la información, y fueron a buscar la palabra de Bal. "Nos llegó que el fin de semana Bianca estuvo en Mar del Plata con un chico y que se fue con él del boliche, ¿no te preocupa?", le consultó la movilera, Maite Peñoñori.

"No está bien esto. Me parece mucho, preguntarme eso, así. Es mi novia, no está bueno que me lo digas así, en cámara. Me podés decir en privado", le respondió Federico, quien aclaró que él ya estaba al tanto de las salidas de Bianca. "Fue a bailar con sus hermanos, con amigos. Tiene una vida social muy linda. Somos una pareja que nos queremos, nos respetamos y nos contamos las cosas (...) el chico debe ser un amigo de Bian", aclaró.

Por otro lado, ante la duda de si tiene una relación abierta con su pareja, Bal optó por mantenerlo privado. "Si es abierta o no, eso queda en mi cuatro, en mi intimidad y en lo que yo pueda hablar con ella. Esto que me contás, ya lo sabía", concluyó.