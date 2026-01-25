Audios filtrados, escándalos públicos y disculpas tardías: cuando un WhatsApp traiciona a los famosos

En la era de la hiperconectividad, un audio de WhatsApp puede convertirse en una bomba de tiempo. Lo que nace como un desahogo íntimo, una queja laboral o una charla de confianza, muchas veces termina viralizado en los medios, generando escándalos resonantes, separaciones, pedidos de disculpas públicas y grietas difíciles de cerrar.

Tal es el caso de Luciano Castro, quien recientemente fue noticia por su infidelidad con una mesera danesa, a la que le envió varios audios con intenciones de invitarla a salir durante su estadía en España. “Oye Sarah, buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Y si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos. Como tú quieras”, se lo escucha decir, imitando el acento español. Este audio, entre otros, no solo convirtió al actor en meme (su frase “Buen día, guapa” llegó a remeras y tazas), sino que provocó una fuerte crisis en su relación con Griselda Siciliani, de quien se dice que estaría separado.

En los últimos años, varios famosos quedaron expuestos luego de que sus mensajes privados salieran a la luz, revelando opiniones, enojos y situaciones que jamás hubieran querido hacer públicas. En esta nota, recordamos cinco figuras reconocidas que quedaron en el centro de la polémica “por culpa” de un WhatsApp.

Mariano Martínez: “Es una nefasta esa piba”

Hace casi una década, Mariano Martínez y Lali Espósito compartieron el set de Esperanza mía y se enamoraron. El romance duró apenas cinco meses y los actores terminaron separándose en medio de un escándalo, que se acrecentó cuando se filtró un audio que el actor le mandó a un amigo, hablando pestes de su ex: "Lali está declarando cada vez más, no la deja caer. Es una nefasta esa piba, más mala… Malísima, una despechada. Malísima esa piba" .

Lali Espósito y Mariano Martínez se enamoraron en el rodaje de Esperanza mía y tuvieron un breve romance, que terminó en escándalo Archivo

Al hacerse pública su opinión sobre la cantante, Martínez tuvo que salir a dar explicaciones a través de sus redes sociales: “Si alguna vez dije algo malo, fue en caliente. ¿Nunca les pasó? Bueno, qué suerte. A mí sí. No pienso esas cosas de nadie y me puedo equivocar”, expresó en un tuit.“No me gusta la agresión y creo que está más que claro que dije eso en la intimidad y enojado. Repito: no lo pienso. Y me apena que pase esto”, agregó en alusión a las críticas recibidas por el fandom de la cantante.

Tiempo después, el artista volvió a pedir disculpas en televisión: “Es un audio que era obviamente privado y fue de un momento de enojo. Claramente, no pienso eso, ni lo pensaba. Era un momento de enojo, con alguien en mi intimidad. Me equivoqué (…), Soy humano y, si me equivoco, pido perdón. No me gusta hacerle mal a nadie y menos a alguien a quien quise. Si lastimé, ya pedí perdón a la persona que tenía que pedirle perdón”, aclaró en el ciclo Incorrectas, intentando dejar la polémica atrás.

María Eugenia Suárez: “Es lo más malo que conocí”

Podría decirse que este escándalo surgió de manera indirecta. Fue en el marco del WandaGate que Wanda Nara publicó algunas conversaciones que mantuvo con la China Suárez para demostrar la cercanía que las unía en el pasado. Sin embargo, en esa catarata de audios, la conductora de MasterChef Celebrity dio a conocer lo que la actriz opinaba sobre Carolina “Pampita” Ardohain cuando estaba en pareja con Benjamín Vicuña. “Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está bien que está mal el odio y todo, pero es por la única persona que realmente siento odio. Me ha hecho sufrir mucho y me mintió. Yo no me hago la buena ni mucho menos, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí”, se la escucha decir a la ex Casi ángeles en este audio de 2018, que fue expuesto en el ciclo A la Tarde.

Aunque con el tiempo supieron limar asperezas, la China Suárez hablaba pestes de Pampita después del escándalo del motorhome Collage

“Ella es una caradura, pero es lo que decimos siempre con Benja (Vicuña). Ella sabe que de este lado no va a recibir respuesta, entonces dice lo que quiere. Sabe que yo no voy a decir nada (…) Se quedó con la casa, se quedó con todo, una genia, mentirosa serial”, dijo en otra parte de la conversación.

Minutos después, el ciclo de América ponía al aire lo más jugoso del material, en el que la novia de Icardi confesaba el motivo por el que impidió por varios meses que la modelo conozca a su hija Magnolia. “Casi se muere cuando yo estaba embarazada… Le va a agarrar un ataque, con lo linda y buena que es. Ella todavía no le conoce la cara a Magnolia. Cuando empezaron las clases los chicos, pidió verla. Benja es demasiado bueno y naif; cree mucho en las personas, no sé qué. Y yo no. Me dice: ‘Me está diciendo Carolina que del colegio le pidieron una foto de todos los hermanitos y me pidió una foto de Magnolia, para agregarla’. Le dije: ‘Ni se te ocurra mandarle. Mira si a esta mina le va a importar. No es una buena mina, que tiene buenos sentimientos. [...] Quiere la foto y la va a ojear’”, lanzó, mientras que en otros mensajes la actriz aseguraba que la belleza “no sirve de nada si sos mala”. “Sí, ella tiene un lomazo y todo, pero es mala. Entonces no brilla, no la quieren de verdad y se la pasa sufriendo. No le sirve de nada”, agregó.

Al viralizarse estas declaraciones, ni la China ni Pampita hablaron al respecto. De hecho, a los días, las ex de Vicuña se abrazaron y posaron juntas y sonrientes ante los flashes cuando se encontraron en un evento de un reconocido shopping porteño.

Luciano Castro: “Pollo hervido con zapallo hervido”

Esta no es la primera vez que Luciano Castro está en el ojo de la tormenta por un audio filtrado. En 2016 -cuando protagonizaba la novela Los ricos no piden permiso- el actor se volvió noticia al manifestar su furia contra Polka, la productora para la que estaba trabajando. "No puedo comer todos los días zapallo hervido con pollo hervido porque no soy un enfermo. Soy un deportista, que me pongo bonito porque cobro por bonito en la telenovela esta que hacemos nosotros", se lo escucha decir en una nota de voz.

Luciano Castro ha estado en el ojo de la tormenta en más de una oportunidad, ya sea por audios o fotos íntimas que salieron a la luz Mauro V. Rizzi

Además de estar enojadísimo por el menú, el galán cuestionó el modo en que se trataba a las figuras de la tira: “Te van a decir ‘sí, comida hay, no la quiere comer el actor’, porque acá son todos víctimas aparte. [...] Estoy harto de ir a un exterior y no tener dónde sentarme porque somos 700.072, y no hablo de protagonistas. Hablo de asistentes, hablo de amigos, amiguitos, amigazos. Harto de comer pollo hervido con zapallo hervido; como todos los mediodías lo mismo. El destrato existe y no lo puedo creer" , remató.

Ante el revuelo que causaron sus dichos, Castro tuvo que salir a aclarar la situación: “Puntualmente, estoy acá para aclarar lo que es Pol-ka, que es que acá nadie maltrata a nadie. Yo hace 20 años estoy en la empresa. El audio fue en un mal día, dije cosas que no se dicen. Menos a una amiga, que es con la persona que estaba hablando, por lo cual pido disculpas”, se sinceró. “En Pol-ka nunca me sentí maltratado, solamente tuve un mal día”, enfatizó en un intento de no arruinar su vínculo con la productora de Adrián Suar.

Araceli González: “Esto es un servicio militar”

Luciano Castro no fue el único que se quejó en el set de Los ricos no piden permiso. Su compañera, Araceli González, también disparó furiosa contra la productora de su ex: “Para mí es muy difícil estar en una novela en la que hago 15 escenas por día. Lo único que te estoy pidiendo es que eso lo tienen que rever, porque además, yo miro la novela y no estoy en 15 escenas por capítulo. No es ‘llega (Araceli), metemos escena, metemos escena, metemos escena’. Tendrás tus dificultades, como yo también tengo las mías de ir a grabar ahí y fumarme cosas que no me gustan”, dijo en un audio que le envió a una productora y que fue publicado por Gabriel Lucero a través del hashtag #GenteRota en Twitter.

La actriz disparó contra la productora de Adrián Suar hace varios años

A diferencia de Castro, la actriz no se quejaba del catering, sino del frenético ritmo de trabajo diario: “No quiero que vengas a explicar que hacés lo posible. No me interesa, ya me lo dijiste 10 mil veces. Nadie puede seguir un ritmo de trabajo de tantos meses con la presión [...] desde que llegamos hasta que nos vamos. A veces no puedo ni hacer pis, gorda. Esto es un servicio militar. La verdad, nunca viví una cosa igual", continuó.

Lejos de salir a dar explicaciones, un año después la actriz hizo referencia al audio filtrado y aseguró que no volvería a trabajar en esa empresa. “No voy a volver a trabajar en Pol-ka, ya no. No tengo nada que agradecerle a esa productora (…). No tuve buena experiencia en este último tiempo”, dijo en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina. “La salida de ese audio fue un destrato de la producción que hace que no me pueda sentir segura y cómoda”, explicó.

Fede Bal: “¿Sabes las mujeres que vienen, Polaco?”

A fines de 2020, un audio que Federico Bal le envió a El Polaco desencadenó una fuerte crisis en la pareja del cantante de cumbia. “La pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando. ¿Sabés las mujeres que vienen Polaco?", decía el hijo de Carmen Barbieri al invitar a su compañero de Masterchef Celebrity a una fiesta en su casa en la que prometía mucha diversión.

Fede Bal y El Polaco se hicieron muy amigos en el programa MasterChef Celebrity Archivo

“Yo no sé cómo estás con Barby... Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. No te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un búnker ...”, aclaraba el presentador de Resto del mundo en el audio que llegó a manos de Los ángeles de la mañana y que enfureció a Barby Silenzi, la pareja del cantante por aquel entonces.

Ante la difusión de la polémica invitación y el anuncio de la separación de El Polaco y la bailarina, el hijo de Santiago Bal le restó importancia al hecho y contó detalles de la fiesta en cuestión: “No hubo más que alcohol. Y nos divertimos como nenes, bailando en un grupo reducido de amigos”, dijo en diálogo con Ciudad Magazine.