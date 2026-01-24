La reacción de Evelyn Botto al ver el reencuentro de Fede Bal y Laurita Fernández: “Convivir con esto”

El reciente reencuentro entre Federico Bal y Laurita Fernández en Mar del Plata no tardó en volverse viral. La charla, que tuvo lugar en el ciclo Zona Franca (Blender), estuvo cargada de bromas y guiños cómplices que recordaron su etapa dorada en El Bailando (eltrece). Sin embargo, lo que para el público fue una muestra de madurez, para Evelyn Botto, fue un momento de máxima tensión.

Juanita Groisman junto a Laurita Fernández y Fede Bal (Foto: Instagram/@estoesblender)

Abordada por las cámaras de Los Profesionales de Siempre (El Nueve), la actriz y conductora rompió el silencio y habló sobre el costo de la exposición. Lejos de esquivar el tema, pidió disculpas por haberse mostrado reticente a las preguntas de la prensa. “No sé manejar esto, me pongo muy nerviosa. Entiendo que va a pasar, así que tengo que aprender a convivir mejor con esto”, se sinceró.

En ese contexto, reconoció el desafío que implica su relación con el actor. “Estoy saliendo con el tipo que fue el más mediático en un momento. Entiendo el interés especial que genera, no puedo evitarlo y me tengo que acostumbrar”, expresó.

Evleyn Botto habló de Fede Bal y el encuentro con Laurita Fernández en Blender (Foto: Captura Instagram)

Sobre el encuentro entre Bal y Fernández, Evelyn sorprendió con una mirada descontracturada y libre de celos. “Él me dijo al toque que iba a pasar lo de Laurita. Entonces, yo le dije: ‘Hacelo, me parece que para los fans de la pareja es divertidísimo. Los quieren ver juntos’. Yo también quería verlos juntos, a ver qué pasa, ¿entendés?”, completó.

El ida y vuelta entre Fede y Laurita fue un viaje en el tiempo para los fanáticos de la pareja, sobre todo por la complicidad que dejaron ver al aire. Es que, ni bien se cruzaron, se fundieron en un abrazo frente a las cámaras y ella con soltura lanzó: “Seguís con el mismo perfume de siempre, bol***”. La frase descolocó al actor, quien buscó complicidad detrás de cámara y respondió con sarcasmo: “Qué player, ¿no? Cómo juega. Qué jugadora de toda la cancha. ¿Qué querés, que cambie de perfume? Es el que siempre usé. Me casé con uno hasta la muerte". Ante la reacción de Bal, la bailarina se sinceró sobre el porqué de su comentario: “Es que se me metieron como flashes”.

Otro de los momentos en los que no pudieron contener la risa fue cuando en el ciclo de streaming recordaron una canción que el hijo de Carmen Barbieri le había compuesto a Laurita tras una pelea, en un intento fallido por recomponer la relación. Mientras ella la escuchaba tentada, él reconoció: “Es lo más triste y penoso que hice en mi vida”.

Este inesperado encuentro en Mar del Plata ocurrió tan solo unas semanas después de que Ángel de Brito recordara en Ángel Responde (Bondi Live) los escandalosos inicios del romance. En aquel entonces, él estaba en pareja con Barbie Vélez y ella con Federico Hoppe.

Ángel de Brito reveló la técnica de Fede Bal y Laurita Fernández para verse a escondidas

El conductor reveló la ingeniosa logística que utilizaban para ocultar sus encuentros: el operativo taller mecánico. “Era recontra clandestino”, confió de Brito. El método consistía en que Laurita dejaba su auto en un taller y se iba en remis al departamento de Fede; así, ante cualquier guardia periodística, la excusa era que el vehículo estaba en reparación.