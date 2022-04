La interna familiar que se desató por la presencia de las hijas de Nicole Neumann en la final de MasterChef Celebrity

“Mi pareja, que ya lo conocen, y mis hijastras serían. Hay una detrás de cámara que le da vergüenza. Que haga lo que sienta”, dijo Mica Viciconte al presentar a quienes la acompañaban en la final de MasterChef Celebrity. Si bien Nicole Neumann autorizó la presencia de Indiana, Allegra y Sienna en el certamen de cocina, la modelo habría estallado de furia cuando la pareja de Fabián Cubero presentó a las menores como sus “hijastras”.

“Nicole autorizó a que estén las tres niñas pero cuando (Viciconte) le dice ‘hijastras’ a Nicole se le salía la vena del cuello”, contó Rodrigo Lussich esta mañana en Socios del espectáculo, mientras ponía al aire la palabra de Santiago Del Moro, conductor del ciclo de Telefe. “La más grande (Indiana) no quería estar porque no quería hablar. La fui a buscar y le dije: ‘si vos no querés hablar, yo no te voy a preguntar nada’. Se bancaron muchas horas” , reveló el presentador tras convencer a la hija mayor de Nicole y Cubero para entrar a escena.

Tras hablar de la interna familiar que generó la final del reality culinario, Luli Fernández contó que se comunicó con la campeona del certamen, quien se refirió a la polémica desatada. “Todo esto se hizo con autorización de la mamá. Yo no hago nada que no corresponda”, dijo Mica Viciconte. Algo que fue confirmado por Karina Iavícoli, quién habló con Nicole Neumann. “Nicole las autorizó para que fueran al programa. Esta súper feliz, le encanta que haya ganado Mica y para las chicas fue un planazo porque querían ir a ver a Mery Del Cerro”, le comentó la modelo por privado.

Minutos después, el ciclo de eltrece puso al aire la palabra de Nicole, quien no quiso hablar del tema. “No hablo más pavadas. Estoy en un momento tan lindo laboral como amoroso”, lanzó la rubia mientras entraba a grabar Los ocho escalones. Tras asegurar que no vio a sus hijas en la final de MasterChef Celebrity, ya que “no mira tele”, Neumann habló del viaje que hará con su novio justo para la fecha en que nacerá Luca, el medio hermano de sus hijas. “Me voy de viaje a acompañar a Manu (Urcera, su novio) que corre en Europa”, confirmó Neumann, quien no descartó la posibilidad de volver a ser mamá.