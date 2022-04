Masterchef, la final: Las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero, sobre Mica Viciconte: “Es buena, cuando quiere...”

Con una amplia expectativa, esta noche, Santiago del Moro le dará inicio a la última instancia de la gran final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity. Los protagonistas son Micaela Viciconte y Tomás Fonzi, quienes se disputan el premio mayor del certamen. Sin embargo, los participantes no son los únicos que palpitan con nervios estos momentos decisivos: sus seres queridos también se encuentran en una situación similar, y así lo demostraron las hijas de Fabián Cubero que se acercaron para darle apoyo a la madre de su hermano, Luca.

“Mica, preséntanos a tu familia”, le propuso el conductor a la ex Combate en la primera etapa de la final que se inició este domingo. Ella, entonces, expresó: “Bueno, mi pareja, que ya lo conocen, y mis hijastras”; mientras hablaba, en cámara, se lucía el exfutbolista en compañía de Allegra y Sienna, dos de las hijas que tiene en común con Nicole Neumann.

La mayor, Indiana, no estaba presente en el lugar. “Hay una detrás de cámara porque le da más vergüenza”, aclaró Mica. “Se puede sentar para ver cómo trabajas”, insistió Del Moro, pero Viciconte remarcó: “Que haga lo que sienta”. Desde que comenzó su noviazgo con Cubero, a principios de 2018, Mica siempre dejó en claro que su intención era mantener una buena relación con las tres niñas y así lo reflejó en todo momento.

Con ese escenario, el presentador se dirigió de lleno hacia las dos menores, y les consultó: “¿Vinieron a apoyar a Mica? ¿Cómo es ella?”. A raíz de su pregunta, Allegra, de 11 años, respondió con un filoso comentario que despertó las risas de Mica: “Es buena y cariñosa, cuando quiere…”. “Igual, la deben querer mucho para estar acompañándola acá esta noche”, contestó Del Moro, mientras las dos asentían con su cabeza.

A continuación, el conductor lo miró a Cubero y le preguntó si él ofició de jurado en su hogar. Con una chicana dirigida hacia su pareja, el futbolista disparó: “Yo sonrío más que el jurado, pero soy exigente. Me gusta mucho la cocina. Cocino más y mejor que ella”.

Al respecto, Del Moro recordó que lo habían invitado a participar del reality, pero que él no aceptó. “Desde la primera temporada te invitamos y vos arrugaste”, le reclamó. Pero sin quedarse atrás, el deportista explicó: “A mí me terminan echando. Pararse ahí adelante y escuchar las cosas que te dicen es difícil. Y aparte, con las caras que te ponen... peor todavía. Más bronca te da por dentro”.

Durante el ida y vuelta, Cubero dio más detalles de las charlas que tienen con Mica en torno a esto: “Es un debate que tenemos en casa. Le dije: ‘Tuviste que entrar a MasterChef para ganarme a mí en la cocina’, y no lo quiere asumir. No hay manera”.

"Poroto" Cubero y sus hijas fueron a alentar a Mica Viciconte en la gran final Captura

Tal y como acostumbra en cada gala, Viciconte no se quedó en silencio y se defendió: “No. Cocino mejor yo. Fabián es una persona muy simpática, que se desenvuelve muy fácil. Y es así, chistoso”.

A raíz de su comentario, Del Moro remarcó que nunca conoció a una persona más competitiva que Mica, declaración con la que el exdefensor coincidió. “Tiene alma de deportista. El deportista es competitivo, nunca quiere perder a nada. Aparte, competimos por cualquier cosa”, contó él; y ella ratificó: “Los dos somos iguales”.

En ese tono, Cubero se diferenció del jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, y comentó que a él “le gustan las porciones grandes y las comidas con ajo”.

Quien enterneció el momento de ironías y comentarios fue Allegra que, a la hora de alentar a la pareja de su padre, le dijo: “Cocinás bien, suerte”, con los ojos brillosos y una sonrisa de oreja a oreja. Sienna, por su parte, se escondió con timidez bajo los brazos de Cubero.

Allegra, la hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann, apoyó a Mica Viciconte en las últimas galas de Masterchef Celebrity Captura Telefe

Por último, “Poroto” reveló: “Anoche la motivé y se empezó a reír. Le dije: ‘Mañana es tu día, la rompés, vas a hacer los mejores platos de MasterChef’, pero se empezó a reír, no entiendo”.

Entonces, la finalista dio su versión. “Me empezó a decir: ‘Vos sos un héroe, vos podés’. No, no me sirve eso”, explicó y prosiguió con el desafío de la noche.