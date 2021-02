La justicia le negó al padre de Britney Spears la potestad absoluta de disponer de los bienes de la cantante

Este jueves, la Justicia anuló las objeciones de Jamie Spears a una orden que establecía que la compañía especializada en planificación y asesoramiento financiero Bessemer Trust Co. era la corresponsable de la tutela del patrimonio de su hija, Britney Spears.

La historia del patrimonio de la exitosa cantante está llena de vericuetos y de idas y vueltas judiciales. Todo comenzó luego de la crisis que Britney sufrió entre 2006 y 2007, y que derivó en distintas internaciones en clínicas psiquiátricas. Frente a esta situación, su padre obtuvo la custodia de su hija, es decir, que podía gestionar sus movimientos, trabajos, viajes, salidas y por supuesto, su fortuna.

Durante el verano de 2020, Britney pidió a la Justicia recuperar el dominio de su patrimonio y las decisiones sobre su carrera, pero su solicitud fue denegada. Luego, el 10 de noviembre, la jueza Brenda Penny accedió a nombrar a Bessemer co-curadora junto con Jamie Spears: una decisión que fue objetada por el padre, aduciendo que reducía indebidamente su poder sobre el patrimonio de su hija.

Ahora, la Justicia desestimó esas objeciones. Al dirigirse a la Corte el jueves, el abogado de Britney expresó que el propósito de la orden era otorgar a Jamie Spears y Bessemer “una división equitativa de responsabilidades, con la esperanza de que se sentaran y descubrieran juntos la mejor manera de manejar este complejo patrimonio” para el beneficio de la cantante.

“No es ningún secreto que mi cliente no quiere a su padre como co-curador, pero reconocemos que la remoción es un tema aparte”, añadió el abogado. El letrado espera que Bessemer y Jamie Spears puedan elaborar juntos un presupuesto y un plan de inversión para el patrimonio de Britney, de cara a las nuevas audiencias judiciales que se llevarán a cabo entre el 17 de marzo y el 27 de abril.

La nueva decisión judicial se produjo una semana después del lanzamiento de Framing Britney Spears, un documental de The New York Times, estrenado en FX y que puede verse también en Hulu (aún no está disponible en la Argentina). Éste cuestiona la falta de libertad de la cantante para disponer de sus propios bienes y muestra también a los activistas que, bajo la consigna #FreeBritney (#LiberenABritney), señalan que la Justicia mantuvo a la intérprete cautiva contra su voluntad.

Framing Britney Spears manifiesta -además- que el padre de la estrella terminó siendo una figura abusiva, abandónica y tóxica para la artista, y reflexiona que el hecho de que haya tomado el control de su vida de forma tan descarada y con la bendición legal de tantas instituciones es una prueba más de lo omnipresente que sigue siendo el machismo en una sociedad como la estadounidense.

Como sucedió en audiencias anteriores, un par de activistas aparecieron con carteles afuera del Palacio de Justicia de Los Ángeles. El grupo también organizó una reunión de Zoom durante la audiencia para discutir el caso y mostrar su apoyo a la cantante.

Britney, en tanto, subió el martes a su cuenta de Instagram un video de su presentación en un programa especial de año nuevo de 2018 y, sin aludir específicamente al conflicto, dijo: “¡No puedo creer que esta actuación de ‘Toxic’ sea de hace 3 años! Siempre amaré subirme a un escenario... Pero me estoy tomando un tiempo para aprender a ser una persona normal. ¡Me encanta simplemente disfrutar de las cosas simples de la vida diaria! ¡Cada persona tiene su historia y su opinión sobre las historias de otras personas! Todos tenemos tantas vidas diferentes, brillantes y hermosas... Recuerden: no importa lo que creemos saber sobre la vida de una persona, no es nada comparado con lo que realmente vive la persona real detrás de las cámaras”.

El mensaje de la cantante está en consonancia con el anuncio que realizó en noviembre, cuando la Justicia desestimó su pedido. En ese momento, contó que no volverá a realizar conciertos ni a generar dinero a través de la música mientras sea su padre quien disponga de su patrimonio.

