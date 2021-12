La lucha de Julieta Prandi por sus hijos: “Seguiré alzando la voz”

El calvario de Julieta Prandi parece no tener fin. Tras denunciar a su exmarido, Claudio Contardi, por violento y maltratador, la actriz volvió a hablar al respecto e hizo una nueva acusación. Bajo la carátula “corrupción de menores”, la madre de Mateo y Rocco le pidió a la Justicia la absoluta tenencia de sus hijos.

Hace unos días, la conductora pasó por Intratables y en una íntima charla con Alejandro Fantino habló sobre una nueva denuncia que hizo contra su ex, Claudio Contardi. Tras tildar al juez del Tribunal de Familia número 3 de San Isidro, Hernán García Lázaro, de “perverso”, Prandi volvió a hablar del tema en Flor de equipo.

“Gracias por estar del otro lado, pendientes y atentos. Estoy esperando alguna novedad. Es increíble que las mujeres tengamos que estar pasando por todo esto después de la violencia”, comentó la panelista de La100 a través de un audio de WhatsApp que le envió al periodista Tomás Dente.

A la causa por violencia de género y violencia económica (ya que hace tres años que Contardi no le pasa alimentos a sus hijos), Prandi volvió a denunciar a su ex por corrupción de menores. Sin embargo, la mamá de Mateo y Rocco también apuntó contra la Justicia por no escuchar a sus hijos que no quieren estar con su padre. “Además del maltrato también sufrí violencia institucional y estar exigiendo algo extraordinario simplemente como justicia. Exigir que los menores sean escuchados y respetados”, recalcó Prandi nuevamente en el ciclo de Telefe.

Tras asegurar que sus hijos no quieren estar con su padre, Julieta pidió que la Justicia le saque la tenencia compartida de los niños. “Vulnerados sus derechos en este momento todavía no tenemos una medida que los proteja. Así que bueno seguiremos alzando la voz”, remató la modelo angustiada.

“Que un juez no haga su laburo, que no la escuche, eso es violencia institucional. No poder confiar en las instituciones que deberían solucionarte la vida y no complicártela”, lanzó Dente indignado. En el mismo sentido, Florencia Peña se solidarizó con la actriz y mostró su desconcierto al aire: “Un juez de familia que no escuche a los hijos, ¿cómo es? Cuántas veces hemos tenido en el programa a cientos de jueces haciendo agua, ¡cientos! Realmente no nos sorprende”, expresó enojada.

“La verdad Juli te mandamos un beso enorme, te abrazamos desde acá y ojalá que pronto tengas justicia porque es lo que te merecés por vos y por todas las mujeres que están pasando por lo que vos narraste”, concluyó la conductora.