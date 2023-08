La madre de Angus Cloud contó cómo transcurrieron las últimas horas del actor: “No tenía intenciones de quitarse la vida, pero no sé qué consumió esa noche”

escuchar

La noticia de su muerte conmocionó a sus miles de fanáticos que lo descubrieron a través de la serie de HBO Euphoria y a sus colegas: Angus Cloud fue encontrado muerto en su casa de Oakland, California. Así lo anunció su familia el 31 de julio a través de un comunicado en el que revelaban que el padre del actor había sido enterrado la semana anterior y que ese había sido un duro golpe para el joven de 25 años. Hasta este sábado no habían trascendido los motivos de su deceso, pero su madre, Lisa Cloud Mclaughlin, decidió romper el silencio y realizó un emotivo posteo en su cuenta de Facebook en el que repasa las últimas horas del intérprete.

En aquel primer comunicado, la familia de Cloud expresaba: “La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su él, que era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla frente a los temas de la salud mental y esperamos que su muerte puede ser un recordatorio para otros de que no están solos y de que no deben luchar solos en silencio”. Y concluía: “Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento, ya que todavía estamos procesando esta pérdida devastadora”.

Este sábado, su madre volvió a recurrir a las redes para dar detalles de lo ocurrido. “Amigos, quiero que todos sepan que aprecio su amor por mi familia, que en este momento se encuentra destrozada”, comienza expresando en su la publicación. Y continuó: “ También quiero que sepan que aunque mi hijo estaba profundamente afligido por la prematura muerte de su padre por mesotelioma [un tipo de cáncer que afecta a los tejidos que recubren a los órganos], su último día fue feliz ”.

Luego, la mujer pasó a describir aquellas últimas horas del actor. “Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos en la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba”, reveló. “Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad y también de ayudar a su madre emocional y financieramente.”

“ Él no tenía la intención de terminar con su vida ”, aseguró, sin rodeos. “Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches, dijimos cuánto nos amábamos y él dijo que me vería en la mañana”, continuó. “ No sé qué pudo haber puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que puso su cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se quedó dormido y no se despertó ”, aseguró.

Sobre las posibles causas del deceso, la mujer especuló: “Es posible que descubramos que tuvo una sobredosis de manera accidental y trágica, pero está muy claro que no tenía intención de dejar este mundo. Sus luchas eran reales. Dio y recibió mucho amor y apoyo. Su trabajo en Euphoria se convirtió en una paráfrasis para su generación y abrió un diálogo sobre la compasión, la lealtad, la aceptación y el amor”.

Además, hizo referencia a un hecho ocurrido hace más de una década. Cuando tenía 13 años, Angus se despidió de su grupo de amigos y volvía a su casa caminando desde el centro de Oakland. El camino estaba oscuro y no vio un pozo de tres metros en el que terminó cayendo. Luego de permanecer inconsciente durante varias horas, se despertó y logró salir, sin percatarse de que tenía el cráneo roto. Como la piel no se rasgó, el sangrado le provocaba una fuerte presión sobre el cerebro. Con esos síntomas, llegó a su casa. Su madre le impidió que se durmiera y le dio un vaso con agua que lo hizo vomitar una gran cantidad de sangre. De inmediato fue trasladado a un hospital y fue intervenido quirúrgicamente: le colocaron tornillos y una placa. Esa operación es la que dejó la importante cicatriz en el lado izquierdo de su rostro que se volvió uno de sus rasgos característicos.

“Su herida en la cabeza hace 10 años milagrosamente no terminó con su vida, sino que le dieron 10 años extra y él los llenó de creatividad y amor. Publicaciones en redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepan que este no es el caso. Para honrar su memoria, hagan que los actos de bondad al azar formen parte de su vida diaria. Bendigan sus corazones”, finalizó su mensaje la madre del actor.

