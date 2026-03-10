La angustia de Muni Seligmann: su bebé de 10 meses sufrió una fractura de cráneo

Muni Seligmann compartió una de las situaciones más difíciles que atravesó recientemente como mamá. La actriz relató que su bebé de diez meses sufrió un accidente doméstico que terminó con una fractura de cráneo, episodio que le provocó una fuerte angustia y la mantuvo alejada de las redes sociales durante un tiempo.

A través de un video publicado en Instagram, la conductora contó públicamente lo ocurrido y reveló cuáles fueron las decisiones que tomó junto a los médicos para cuidar la salud de su hijo.

Muni Seligmann contó que su bebé sufrió una fractura de cráneo

La exintegrante de Rebelde Way explicó que el accidente ocurrió en su propia casa y que se trató de una caída del bebé desde un mueble con bastante altura. “Me cuesta un montón poder hablarlo... Resulta que mi chiquitito, de diez meses ahora, se cayó del cambiador de su habitación, que es bastante alto”, relató primero. Seligmann aclaró que ella no estaba en el cuarto, aunque sí había otras personas en la casa que la ayudaron a asistirlo.

El hecho fue repentino y fue el ruido de la caída lo que le hizo darse cuenta de que algo grave había sucedido. “Escuché el estruendo. Yo no estaba con él en la habitación, había otras personas. Fui corriendo”, recordó sobre el momento del golpe.

La actriz realizó un viaje que tenía programado con amigas después del incidente Instagram

Cuando llegó al lugar, encontró a su hijo llorando desconsoladamente. Sin embargo, “no se desmayó, no se le fueron los ojos ni nada, no tenía ningún corte”, aclaró, pero el llanto persistente no la dejó tranquila. “Lloró sin parar, mucho. Lo calmé, lo puse en mi pecho, le empecé a dar pecho; le toqué la cabecita, lo sentía muy angustiado, hasta que de pronto sentí un huevo”, contó.

Ante esa situación, decidió acudir al pediatra, quien consideró necesario realizar estudios. “De ahí nos mandó a otro lugar para que le pudiéramos hacer bien una tomografía, que había que hacerla después de las seis primeras horas”, señaló. Tras analizar los resultados, los médicos confirmaron el diagnóstico: “Fractura de cráneo”.

A pesar del impacto de la noticia, los especialistas le confirmaron que la fractura no presentaba desplazamientos, algo que hubiera implicado un cuadro más complejo. Debido a la lesión, el bebé fue trasladado en ambulancia a la Fundación Hospitalaria para permanecer en observación y continuar con los controles. “Estuvimos dos o tres noches ahí internados, en observación”, explicó la conductora. Finalmente, se determinó que la fractura no requería cirugía, aunque sí un seguimiento durante los próximos meses para controlar la evolución del hueso.

El tiempo estimado de recuperación, según le indicaron, llevaría entre tres y seis meses. En esa etapa, la familia decidió que el bebé utilizara un casco protector. “Nosotros le estamos poniendo este casquito, blandito, que no es necesario, pero a mí me da tranquilidad saber que le amortigua los golpes”, comentó.

Después del accidente, también decidieron reorganizar algunos espacios de la casa. “Está en la edad donde necesita moverse por todos lados; le armamos un corralito bien amplio, con todo de gomaespuma, para que él pueda pararse y moverse, pero que esté contenido y cuidado”.

Entre lágrimas, la actriz reconoció que la experiencia tuvo un fuerte impacto emocional en ella. En medio de ese difícil momento, casualmente Muni tenía previsto hacer un viaje a Miami junto a un grupo de amigas, lo que le generó muchas dudas sobre si era correcto o no hacerlo. “¿Qué hago? ¿Me voy o no me voy?”, se preguntó.

“Hablé con la neuropsicóloga y me dijo: ‘Andate sin culpa, esto va a ser una anécdota, no va a pasar nada’”, contó. Finalmente, decidió hacer el viaje mientras el bebé quedó al cuidado de su padre. Sin embargo, apuntó: “La angustia con la que una se queda…”.