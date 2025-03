La media hermana de Zendaya destrozó a la actriz y la acusó de descuidar a su familia

La media hermana de Zendaya, Latonja Coleman, brindó una entrevista en donde acusó a la actriz de descuidar a su familia antes de su gran boda con Tom Holland.

Coleman, de 51 años, es hermana de la estrella por parte de padre. La mujer afirma que solo ha visto a Zendaya , que tiene 28 años, dos veces en siete años y que en el último encuentro que tuvieron la trató “como a una fan”. También calificó a su hermana y al novio de ella, Holland, de ser una “extraña pareja” , y manifestó su temor a que la ninguneen en el casamiento, contando también que sus propios nietos no conocen a su tía y la consideran “la chica de Disney Channel”.

Latonja le dijo al periódico US Sun que vio por última vez a Zendaya en el funeral de su abuela el pasado 17 de enero, reencuentro que se dio después de varios años, ya que la última vez que habían compartido tiempo juntas había sido para Acción de Gracias en 2018, en donde cenaron en la casa de la actriz.

“ Cuando traté de hablar con ella, solo me dio un abrazo con un brazo. Sentí como que yo era solo una fan”, expresó la mujer. “Zendaya es muy cercana y presente con los hijos de mi otra hermana y de mi hermano, pero a mis nietos ni siquiera los conoce, ellos creen que es la chica de Disney Channel”, reveló.

Latonja es la hija mayor de Kazembe Ajamu Coleman, el padre de la actriz, a quien tuvo con su novia de la adolescencia. El hombre luego se casó con Claire Stoermer y tuvo cinco hijos más, entre ellos la estrella de Hollywood. La pareja se divorció en 2016, sin embargo, siguen manteniendo un buen vínculo.

Durante la entrevista, Latonja contó que conoció a Holland durante la cena de Acción de Gracias de 2018 y dijo que la estrella de Spider-Man era “realmente genial”. “Tiene los pies en la tierra y a mi familia le gusta. Parecen una pareja extraña simplemente porque él es muy bajito y ella es muy alta, pero aparte de eso, creo que es el hombre indicado para ella”, expresó.

La mujer contó que trató de ponerse en contacto con su hermana menor cuando le diagnosticaron cáncer, pero unos familiares a quienes prefirió no nombrar le “cerraron la puerta en las narices”.

“Pasé por el cáncer y la quimioterapia yo sola, sin ayuda ni apoyo. Solo quiero saber por qué Zendaya no estuvo a mi lado. Creo que nunca le dijeron que tenía cáncer, pero estoy segura de que se enteró más tarde”, reveló y aseguró que se siente la “oveja negra” de la familia por ser fruto de la primera relación de su padre, y también siente culpa de no haber establecido un vínculo con Zendaya y de haber sido supuestamente “apartada” por sus otros hermanos.

Por último, añadió que la estrella es “diferente” y que la quiere “pase lo que pase”, aunque desde hace un tiempo no le dice a nadie que es su hermana porque se siente “avergonzada” de su padre y la forma en la que las crio. “ No quiero su dinero, solo quiero estar en su vida, demostrarle que la quiero y que la apoyo. Me encantaría aportar algo en su vida, lo que sea”, culminó.

Al momento, la actriz no hizo comentarios al respecto. Sin embargo, en el pasado ha hablado de su familia y de lo mucho que disfruta a sus sobrinos. “Son como mis hijos prestados. Además, ser tía tiene sus ventajas. Puedo divertirme y luego devolvérselos a sus padres”, contó en una entrevista con la revista People.

Además de Latonja, Zendaya tiene otras tres hermanas más grandes -Katianna, Annabella y Kaylee- a quienes ha alagado en el pasado. “Admiro a mis hermanas mayores y me doy cuenta de la influencia que han tenido en mí y de que me han hecho mejor persona. Al tener una familia tan grande y arraigada, me he dado cuenta de lo importante que es eso”.

LA NACION

Temas Zendaya