La megaboda de Taylor Swift en Nueva York: una sugestiva ausencia, donaciones millonarias y extremas medidas de seguridad

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden tiene en vilo a la ciudad de Nueva York, a los fanáticos de la artista y a la prensa especializada que sigue cada paso de su vida. Entre rumores, especulaciones y trascendidos, un detalle a continuación de lo que se sabe —o se cree saber— sobre el casamiento del año.

Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán su boda de lujo hoy en el Madison Square Garden de Nueva York frente a mil invitados Charlie Riedel - AP

¿Ya son marido y mujer?

“Taylor Swift y Travis Kelce ya están casados”, reportó el medio estadounidense Page Six de acuerdo a la información que obtuvo de diversas fuentes. El “sí, quiero” entre la estrella pop y el jugador de los Kansas City Chiefs habría sido en una ceremonia íntima frente a un pequeño grupo de sus seres queridos en Nashville, Tennessee, adonde la cantante se mudó con su familia a sus 14 años para iniciar su carrera musical.

Una imagen de la propuesta matrimonial que el jugador de los Kansas City Chiefs le hizo a la cantante en agosto pasado

Según una página web que rastrea los movimientos del jet privado de Swift, el domingo 28 el avión se desplazó por ciudades en las que residen los familiares más cercanos de la pareja. Tras despegar de Nashville, la aeronave aterrizó en Filadelfia, donde vive Ed Kelce, el padre del novio. Cerca de esa zona, también en el estado de Pensilvania, tiene su hogar Jason Kelce, el hermano mayor del jugador de la NFL. Luego, el avión voló hacia Tampa, donde reside Scott, el padre de Swift, antes de regresar a Nashville, donde el avión permaneció hasta el martes 30 de junio, cuando emprendió el vuelo de regreso a Nueva York.

Medidas de seguridad extremas

Pese a celebrar su enlace en un punto neurálgico de una ciudad como Nueva York, la pareja espera mantener el mayor hermetismo posible en torno a los detalles de la celebración de su matrimonio y controlar la narrativa de lo que se puede y lo que no se puede mostrar. Es por eso que, según publicó el Daily Mail, en abril enviaron acuerdos de confidencialidad a los invitados, que cada uno debió firmar antes de recibir las participaciones. Incluso, se llegó a decir que las mismas contenían marcas de agua para evitar filtraciones y, en caso de que así sucediera, conocer los nombres de los responsables.

Desde ayer, agentes de diferentes fuerzas policiales comenzaron a desplegarse en los alrededores del estadio donde la cantante y el deportista sellarán su matrimonio Ryan Murphy - FR172324 AP

“El acuerdo de confidencialidad era muy estricto y creo que todo el mundo le tiene miedo al equipo de Swift. Nadie quiere ser quien revele los planes y se meta en problemas, así que todos están muy nerviosos al respecto”, señaló una fuente al citado medio. Sin embargo, Page Six reportó que a los amigos y familiares más cercanos de la pareja no se les pidió firmar ningún acuerdo de confidencialidad. “Proteger su privacidad es algo que todos en su círculo íntimo siempre hicieron de forma natural”, indicaron.

Otra de las medidas de seguridad que se implementó -de acuerdo al Daily Mail- a raíz del despliegue de personal que está trabajando para poner a punto el Madison Square Garden, es que a todas las personas que ingresan al recinto se les confisca el teléfono, se les toma una foto y se les entrega una pulsera con un dispositivo de rastreo que funciona dentro del edificio. Sin embargo, no está claro si este mismo método se aplicará a los invitados a la boda.

Imágenes del miércoles correspondientes a los preparativos de la boda, donde se vio a decenas de trabajadores que descargaban camiones en las afueras del Madison Square Garden con sillas y todo tipo de elementos decorativos DAVE SANDERS - NYTNS

Los famosos copan la Gran Manzana

Anoche se llevó a cabo la tradicional cena de ensayo, que permitió tener un primer vistazo a la lista de célebres invitados. Por ejemplo, Gigi Hadid fue captada por Page Six cuando salía del garaje de su casa en su vehículo y luego fue a buscar a Bradley Cooper, su pareja desde hace más de dos años, para acudir al evento en el Infosys Theater, ubicado dentro del Madison Square Garden, del que solo participó un número reducido de los mil invitados a la boda. Jack Antonoff, productor y compositor que trabaja codo a codo con Swift, también fue visto rumbo al evento. Por su parte, Selena Gomez compartió en sus historias de Instagram un video dentro de un auto con el mismo look que luego dio a conocer su estilista Erin Walsh en la misma red social.

El look de Selena Gomez para la cena de ensayo de la boda entre su amiga Taylor Swift y Travis Kelce

Curiosamente, los convocados a la cena de ensayo de ayer descendieron de sus autos dentro de un gazebo blanco colocado en la calle e ingresaron al estadio neoyorkino por una pasarela cubierta, lo que permitió mantener una mayor privacidad en medio de las especulaciones sobre quiénes son los famosos que están acompañando a los novios en su gran fin de semana.

Well, she *did* warn us with the lyric, “No, you can’t come to the wedding!” 👀☺️ Guests for Taylor Swift and Travis Kelce’s rehearsal dinner were dropped off inside a tent outside Madison Square Garden for maximum privacy. pic.twitter.com/r6dUc4186A — ExtraTV (@extratv) July 2, 2026

Asimismo, distintas celebridades cercanas a la artista fueron captadas en la ciudad durante esta semana. El conductor británico Graham Norton fue uno de los primeros en aterrizar en el aeropuerto de Nueva York junto a su marido, Jono McLeod. La actriz y creadora de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, también arribó el miércoles, acompañada por su familia. Ese mismo día, Dua Lipa estuvo con Camila Cabello en los estudios Electric Lady, mientras que Anya Taylor-Joy y su marido, el músico Malcolm McRae, disfrutaron de un paseo por la Gran Manzana.

Ed Sheeran y Aaron Dessner, ambos amigos y colaboradores musicales de Swift, fueron vistos el martes en un restaurante al norte del estado de Nueva York, en tanto Sabrina Carpenter, que fue una de las teloneras de la cantante en su gira “The Eras Tour”, estuvo en Emmett’s on Grove en West Village, también el martes por la noche.

Se espera que también asistan Paul McCartney, Adrien Brody, Zoë Kravitz, las hermanas Haim, Lena Dunham, Cara Delevingne y muchos más.

La ausencia de Blake Lively

Mucho se especuló sobre la participación o no de Blake Lively y Ryan Reynolds en la boda de quien supo ser una de sus amigas más cercanas. Mientras que Page Six había reportado que probablemente los actores no recibirían invitación al enlace, TMZ parece haber confirmado su ausencia al captarlos fuera de la ciudad en una competencia hípica de la que participa su hija Betty, de quien Taylor Swift es madrina y cuyo nombre es el título de una canción de la artista incluida en su álbum Folklore.

Al parecer, Swift y Lively no lograron superar las rispideces que se habrían originado en su relación luego de que la cantante quedara en el medio —sin quererlo— de la batalla legal de su amiga contra el actor y director Justin Baldoni.

Otra pareja que mantenía un estrecho vínculo con la cantautora era la del actor Miles Teller y su esposa Keleigh Sperry, que tampoco fueron invitados al gran evento. De hecho, la última vez que se los vio juntos públicamente fue en febrero de 2024.

Miles Teller y su mujer, Keleigh Sperry Jordan Strauss - Invision

Una donación millonaria

Esta semana, en la previa a dar el “sí, quiero”, Taylor Swift y Travis Kelce donaron 26 millones de dólares a distintas organizaciones benéficas de los Estados Unidos, tal como informó en exclusiva Page Six.

La pareja, cuya fortuna conjunta se estima en 2.800 millones de dólares, contribuyó con City Harvest Food Rescue Center (1 millón de dólares), Food Bank for NYC, New York Cares, Education Through Music (2 millones), Answer the Call, Musical Mentors Collaborative y After-School All-Stars New York, todas con sede en la Gran Manzana, indicó el citado medio.

Dolly Parton agradece a Taylor Swift por la millonaria donación

También donaron al Hospital Infantil Hassenfeld de NYU Langone; un millón a MSK Kids para pacientes con cáncer infantil y adolescente en el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering; a los programas para niños, adolescentes y adultos jóvenes del Children’s Mercy Hospital, así como a Harvesters – The Community Food Network, ambos ubicados en Kansas City, Missouri.

Dado que el atleta nació y se crio en Ohio, su millonaria contribución incluyó a After-School All-Stars en Cleveland.

El Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles, el Banco Comunitario de Alimentos de Rhode Island (1 millón), The Store en Nashville y Helping Harvest en Reading, Pensilvania, también forman parte de la lista. Todos son lugares donde la cantante tiene propiedades y vivió momentos importantes de su vida.

Feeding America, ASPCA, Dolly Parton’s Imagination Library y Grammy in the Schools fueron otras de las organizaciones beneficiadas con las donaciones de la pareja.