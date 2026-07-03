Aseguran que Taylor Swift y Travis Kelce ya se casaron en secreto antes de su mega boda en el Madison Square Garden

Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce ya se casaron en una ceremonia privada antes de sus celebraciones nupciales que comienzan este jueves en el Madison Square Garden de Nueva York, según el portal de farándula estadounidense Page Six.

El famoso medio, que cita a varias fuentes cercanas a la pareja, indicó que se “casaron legalmente” rodeados de un pequeño grupo de allegados, posiblemente en el estado de Tennessee, en donde la estrella del pop inició su carrera musical.

Travis Kelce y Taylor Swift movilizarán a cientos de celebridades para su soñada boda en el Madison Square Garden de Nueva York (AP Foto/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

Desde muy temprano, se esperaba que este jueves por la tarde unos 100 amigos y familiares de la pareja asistieran al famoso estadio de la Gran Manzana a una “cena de ensayo” de la boda; y el viernes está prevista la recepción principal, con hasta 1000 invitados y fuertes medidas de seguridad.

Según trascendió, habrá un amplio despliegue policial en los alrededores del recinto, con calles cortadas entre el 2 y el 4 de julio, lo que coincide además con una ola de calor, las festividades del Día de la Independencia y el 250 aniversario de Estados Unidos, y los partidos del Mundial de fútbol en la ciudad.

Un camión es descargado frente al Madison Square Garden de Nueva York el miércoles 1 de julio de 2026, en medio de los preparativos de la boda (Foto AP/Richard Drew) Richard Drew - AP

Según Variety, entre los invitados al enlace figuran directivos y ejecutivos de la industria del entretenimiento, como Bob Iger o responsables de Disney, además de cineastas, como Steven Spielberg. La lista incluye también a músicos, productores y colaboradores habituales de Swift, entre ellos Jack Antonoff, Max Martin o Aaron Dessner, además de artistas como Miranda Lambert o Kelsea Ballerini.