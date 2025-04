La muerte de Toti Ciliberto: del llanto desconsolado de Carna a las emotivas palabras de Marcelo Tinelli

La repentina muerte de Toti Ciliberto causó una gran tristeza en sus seres queridos, pero también en el público que creció viéndolo actuar y en sus compañeros de VideoMatch y ShowMatch, los ciclos en los que el humorista alcanzó su pico de popularidad. Desde Fredy Villarreal hasta Miguel Ángel Rodríguez, muchos de ellos se acercaron a despedirlo en la casa velatoria de la localidad bonaerense de San Martín. Otros, le dedicaron emotivos mensajes en las redes sociales y en distintos programas de radio y televisión.

El conductor de los dos históricos ciclos, Marcelo Tinelli, cumplió este martes, el día del fallecimiento del actor, 65 años. A pesar de que decidió festejar junto a sus hijos, no quiso dejar pasar la posibilidad de dedicarle un mensaje de despedida al humorista, y recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un viejo video del actor y algunas palabras para recordarlo.

“ Hoy festejo mi cumple con una sensación extraña, encontrada, ambigua. Feliz, por un lado, y muy triste por el otro ”, comenzó. Y continuó: “Es difícil despedirte querido amigo Toti Ciliberto, tan presente siempre, tan amigo de tus amigos, tan cercano. Fuiste de las personas que más me ha hecho reír a mí y a miles de personas. Gracias por tantas alegrías. Te voy a recordar siempre con esa sonrisa amorosa y esa bondad eterna. Hoy se fue uno de los nuestros, de nuestro amado VideoMatch. Te amo, amigo. Pronto estaremos juntos y nos seguiremos riendo y abrazando fuerte”.

Otro de sus compañeros, Jorge “Carna” Criveli también se mostró muy conmovido por la noticia y se convirtió, durante la tarde, en una de las voces que relató el derrotero en el que se convirtieron las últimas horas de Ciliberto. “ Toti tuvo una hemorragia y una descompensación en la madrugada de ayer y se puso en contacto con nosotros la novia de él . Nos contó que se había desmayado y que lo habían llevado a un hospital, donde falleció”, reveló primero.

Luego, relató: “Lo iban a trasladar mientras estaba bien a otro hospital y necesitaba una ambulancia. Ahí empezó todo un operativo entre los actores amigos de él, que somos la mayoría de VideoMatch, para intentar conseguirle esa ambulancia. Larry De Clay se movió mucho con eso, pero era complicado. En un momento, la novia nos dijo que estaba junto a él y pudimos hablarle. Le preguntamos si estaba mejor, nos dijo que sí y le contestamos que íbamos a conseguirle la ambulancia. Después hablé con Jerónimo, con su hijo, y me contó que su mamá, la exesposa de Toti, estaba tratando de que lo dejaran internado en el hospital en el que se encontraba, para que le hicieran allí los estudios. Y estábamos todos pendientes de eso. Finalmente, decidieron no trasladarlo y quedamos a disposición de la familia para lo que necesitaran".

“Yo tuve ensayo hasta las 11 de la noche y hasta ese momento estaba todo bien. Me despertó hoy a las 6 de la mañana mi mujer llorando. No sabía lo que había pasado, pero en ningún momento pensé que Toti se había muerto. Y cuando me contó y empecé a ver tantos mensajes, me mareé ”, explicó el humorista.

Pasado el mediodía, en otra entrevista que brindó a El Noticiero de la Gente, Carna rompió en llanto. “Germán [Paoloski], yo quería agradecerle mucho a la gente de Telefe por poner un listón negro de luto en el canal. Creo que esa fue su casa durante mucho tiempo . Por eso, me pareció muy lindo ese gesto”, expresó, en medio de un ataque de llanto y mientras su esposa, Claudia Ares, lo consolaba.

Jorge 'Carna' Crivelli no pudo ocultar su tristeza por el fallecimiento de Toti Ciliberto y rompió en llanto en El Noticiero de la Gente. pic.twitter.com/TjDJ3nz5Dr — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) April 1, 2025

Por la noche, fue la misma Ares quien le dedicó su propio homenaje a Ciliberto. Junto a una imagen en la que se la ve junto a su marido, su hijo y el humorista, escribió: “No soy de subir en las redes a cada una de las personas que perdemos (que desde la pandemia y con lo que siguió luego, cada vez más casos de muertes inexplicables, leucemias, cáncer de… arritmias, sangrados internos y demás son muchísimos los casos y las pérdidas); es más, son demasiados. Pero en esta ocasión te debo mis oraciones y mi agradecimiento por tan lindo ser. Así que te voy a dedicar este posteo, amigo lindo".

“ Toti, fue tan lindo que hayas formado parte de nuestra vida, nuestra familia. Era lindo compartir cada momento con vos. Tantas risas, anécdotas, cuentos, lágrimas cuando las hubo, consejos de amigos, de hermanos, lindos consejos... Compartíamos el crecimiento de nuestros hijos. ¡Compartíamos tantas cosas! Asados, momentos únicos que los llevamos muy bien adentro nuestro", continuó.

“Desde la mañana que intento escribirte y no podía avanzar en lo que escribía, porque me inundaba los ojos con tantas lágrimas que no veía, y cortaba de escribir… Y volvía a retomar y volvía a llorar. Espero esta vez poder terminar de escribirte porque, estés donde estés, me voy a despedir de vos hasta que nos volvamos a juntar en algún lado y cagarnos de risa hasta acalambrarme la panza como lo hacía escuchándote. Por suerte, te decía todo el tiempo y Carna también, siempre estuvo el ‘te queremos mucho’ y sabes que era así. Y vos también nos lo decías”, siguió.

Y finalizó: “ Estuviste en nuestros peores momentos presente y dándonos una mano como otros amigos del alma. Solo decirte gracias, amigo de la vida, gracias por haber sido esa persona llena de luz y por haberte cruzado en nuestras vidas . Sin poder creerlo aún te digo hoy: ¡Volá alto, amigo mío! Que Dios te tiene seguro un lugar muy especial para vos. Te quiero montones, lo sabés”.

