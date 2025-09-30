In Memoriam de los Martín Fierro 2025: así fue el momento más emotivo de la noche

Al momento de recibir el reconocimiento especial a la Leyenda de la televisión, Mirtha Legrand hizo un pedido especial a todos los presentes en la ceremonia de entrega de los premios Martin Fierro: que en el momento en el que se emitiera el clásico homenaje a las personalidades que abandonaron este mundo en el último año, se pusieran de pie.

Ella lo pidió, y casi todos le hicieron caso. Con las luces bajas que generaban un clima íntimo, comenzó a escucharse “Adiós Nonino”, el clásico de Astor Piazzolla, a cargo de Ezequiel Silberstein y el Ensamble Musical de Buenos Aires. “Queridos amigos, no los olvidaremos”, comenzó a leerse en la pantalla, como presentación de lo que vendría. La primera de las celebridades homenajeadas fue la actriz María Socas, que falleció el 10 de diciembre de 2024.

Momento emotivo de la noche: In memoriam en los Martin Fierro 2025

También fueron homenajeadas sus colegas, Lidia Catalano, Cristina Murta, María Maristany, Pía Uribelarrea, Nilda Sindaco, Rosina Papas, Claudia Vaccaro, Alejandra Yasky Arahti, Norma Sebré y Gladys Mancini. También hubo un clip especial dedicado a Alejandra Darín, quien durante años se desempeñó como presidenta de la Asociación Argentina de Actores, y a la boxeadora Alejandra “Locomotora” Olivera, que debutó como actriz en la exitosa serie de Netflix En el barro.

En el universo de los actores, hubo tres destacados. Uno fue Alberto Martín, que contó con un clip en el que habla sobre el amor a la actuación. El segundo, Toti Ciliberto y el último, Daniel Fanego, al que se lo escucha decir: “Estoy seguro de que soy mejor persona por haber sido actor”.

Daniel Fanego, uno de los homenajeados en el In Memoriam

Dentro del mismo rubro, fueron recordados Atilio Veronelli, Julio Frade, Roberto Mosca, José Palomino Cortez, Julio Marticorena, René Bertrand, Sergio Lerer, Manuel Cativa, Ulises Droghei, Juan Carlos Uccello, Hugo Rubén Armoa y Néstor Villa

Otro de los famosos que mereció una mención especial fue el conductor y periodista Jorge Lanata, quien fue recordado junto a sus colegas periodistas León Balter, Vicente Luis Ciano y Damián Martino.

El clip incluyó a la legendaria locutora Rina Morán, la vedette Petty Castillo, a los conductores Alfred Olivieri, Daniel “La Tota” Santillán, Claudio Delgado, Tico Rodríguez Paz y Mario Mactas, que también contó con un clip especial dentro del video general.

El periodista Mario Mactas. Hernan Zenteno - La Nacion

Fueron recordados el cocinero Ramiro Rodríguez Pardo, el peluquero Roberto Giordano, el luchador que realizaba las pulseadas con Gerardo Sofovich en La Noche del Domingo, José Luis Arévalo, los músicos Ángel Mahler, Leo Dan, Roberto Quirno, Nicky Jones y la cantante y actriz Lía Crucet.

También hubo espacio para quienes trabajaron y brillaron detrás de cámara: los guionistas Luis Buero, Jorge Maestro, el director de televisión Alfredo Zemma, el histórico productor de Intrusos Pablo Reynoso, su colega de Verano del 98 y Resistiré, Gustavo Marra y el trabajador de Telefe, Rubén “Tachi” Natale

Uno de los últimos homenajeados nada tenía que ver con los brillos y el glamour del espectáculo, pero los miembros de Aptra consideraron que no podían dejarlo afuera: el papa Francisco. “Busquen la paz. Siempre es mejor una paz negociada que una guerra sin fin”, se lo escucha decir al sumo pontífice argentino. Para el final, quedó el gran Antonio Gasalla, con un desfile de sus más recordados personajes.