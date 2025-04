La muerte de Toti Ciliberto: del dolor de sus compañeros de VideoMatch a las lágrimas de Eliana Guercio

El humor está de luto: a los 63 años, murió Toti Ciliberto. Fue una de las figuras que más risas despertó del histórico programa de Marcelo Tinelli VideoMatch y también brilló en La peluquería de Don Mateo. Sus compañeros de aquella época, quienes con el tiempo se convirtieron en sus amigos, lo recordaron con una sonrisa, mientras que Eliana Guercio no pudo contener el llanto cuando le tocó dedicarle unas palabras.

El recuerdo de sus compañeros

Miguel Angel Rodríguez recordó a su amigo Toti Ciliberto XAVIER MARTIN/ AFV

Miguel Ángel Rodríguez trabajó junto a Toti durante muchos años, desde los comienzos de VideoMatch, cuando coordinaba el programa. “Dejó un sello grande. Desde lo personal fue un gran tipo”, resaltó en diálogo con Georgina Barbarossa y sus columnistas en el programa que la conductora anima todas las mañanas por Telefe. Si bien lamentó que se fueron alejando, por temas laborales y por la vida misma, resaltó que compartieron muchos años de un “éxito rotundo”. “Era muy querido, muy humilde, muy sencillo. Era lo que era, lo que mostraba".

Sobre cómo se encontraba, el humorista resaltó su recuperación. “El gordo estaba muy bien físicamente”, comentó, aunque dijo que no conocía detalles de su estado de salud actual. Por otro lado, resaltó el costado creyente de Ciliberto. También habló de cómo logró superar las situaciones duras de la vida gracias a su gracia. “Fue un gran talento, quizá no explotado en su totalidad”, redondeó con tristeza luego de repasar algunos trabajos de su colega y amigo.

“Estoy impactado por la noticia”, arrancó José María Listorti cuando le preguntaron por la repentina muerte de Ciliberto. El conductor resaltó el gran grupo que se formó en el programa de Tinelli y celebró la amistad que pudieron construir. “Estar 11 años juntos y trabajando de lunes a lunes, y viajando, te une tanto. Compartís momentos, los nacimientos de los hijos, las separaciones, las muertes de los familiares... Es tanto lo que compartís con los compañeros que cuando pasa algo así te duele muchísimo”, confesó. “¿Viste que siempre pasa que cuando muere alguien como que hay un manto de bondad para cubrir la noticia? En este caso no. Realmente era una persona adorable , buena onda. No tengo ningún recuerdo de Toti enojado, hablando mal de alguien”, resaltó.

José María Listorti ricardo-pristupluk-11511

Para rememorar el talento de Ciliberto y su capacidad para hacer reír, Liustorti recordó un momento puntual de ShowMatch: cuando todo el equipo grababa aquellas recordadas aperturas, donde Marcelo Tinelli era el protagonista y todos actuaban. “Marcelo como no era actor, era muy duro. Entonces lo llamaban a Toti para que se quedara atrás de cámara para hacerlo reír a Marcelo y que lo descontracture. Lo ponían delante de Marcelo para que se tiente”, revivió. “Toti tenía mucha docencia. Sabía mucho de teatro. Hizo gira con el San Martín”, sumó Rodríguez.

Por último, se sumó Fredy Villareal: “Fui amigo. Soy amigo. Trabajé tanto con él, pero pasé más tiempo como amigo que como compañero de trabajo”. Luego, recordó que durante muchos años fueron vecinos y que sus familias son muy unidas. “Somos una especie, la de los humoristas, que es más factible que lo recordemos con una sonrisa de oreja a oreja a diferencia de otras personas que tienen otras profesiones y que despedimos con lamento”, sostuvo.

“Todos sabemos que hoy el velorio de Toti va a ser una sensación adorablemente triste. Triste porque se nos fue, pero adorable porque sabemos que los cómicos nunca mueren y que siempre en el recuerdo nos van a hacer reír”, analizó.

Y sumó: “Cuánto Toti tenemos para seguir disfrutando”. Esto lo dijo en relación con el material que quedó del humorista dando vueltas en internet y en las redes sociales. “Hay material de todo lo que hizo Antonio Gasalla, de todo lo que hizo Atilio Veronelli. La verdad es que es un mes en el que me parece que en el cielo estaban faltando risas y se ha llevado compañeros hermosos”, se lamentó.

Toti CIliberto y su icónico personaje como el gaucho Martín Fierro

Por último, Villarruel explicó que en el plano laboral, la situación era complicada para Toti. “De trabajo estaba difícil, como todos los humoristas de un tiempo a esta parte. Todos sabemos que la televisión dejó de producir programas de humor y la sociedad, y sobre todo los productores están muy reticentes a muchos pruritos y miedos. Creo que la estaba pasando difícil como todos los que tenemos que seguir en esta carrera”, explicó. Sin embargo, contó que estaba dando clases de teatro y que se las rebuscaba con la autogestión.

El llanto de Eliana Guercio

Quien no pudo contener la emoción por la partida de Toti fue Eliana Guercio. La panelista de A la Barbarossa trabajó con el humorista en la versión de 2003 de La peluquería de Don Mateo. “Compartimos largas jornadas de trabajo con Gerardo Sofovich y la verdad es que si había alguien que le ponía mucha onda era Toti. Gran compañero, gran persona, buena gente y con una capacidad de crear y de improvisar todo el tiempo...”. En ese momento, la panelista no pudo terminar la frase, se le quebró la voz y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos: “Prometí que no iba a llorar, pero es que fue tan buen compañero”

LA NACION