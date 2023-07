La muerte del nieto de Robert De Niro: arrestaron a una mujer relacionada con el caso

escuchar

En las últimas horas, la policía de Nueva York detuvo a una mujer relacionada con la muerte de Leandro, el nieto de 19 años de Robert De Niro que falleció el pasado 2 de julio por sobredosis. Se trata de Sofia Haley Marks, de 20, quien está acusada de venderle drogas al joven tiempo antes de que fuera hallado muerto en su departamento de Manhattan .

Según indica el New York Post, la mujer apodada “la princesa del Percocet” fue detenida el jueves alrededor de las 18, en una operación encubierta realizada por las fuerzas policiales. Marks fue acusada a nivel federal de distribuir narcóticos . Según fuentes extraoficiales, los investigadores estarían haciendo un registro exhaustivo de lo que encontraron en su domicilio. Sin embargo, un portavoz de la policía de Nueva York le dijo al Daily Mail que no podía confirmar la detención de la mujer porque era una investigación en curso.

Hace unas semanas, luego de que algunos de sus amigos se preocuparan por la falta de respuesta del joven, encontraron el cuerpo sin vida de De Niro en el interior de su departamento ubicado en Manhattan, el cual está valuado en 950 mil dólares. Leandro De Niro estaba sentado en una silla junto a un polvo blanco y en la escena no había ningún signo de violencia.

Leandro De Niro Rodríguez tenía 19 años https://www.instagram.com/drenadeniro

Los vecinos del edificio le dijeron a los medios que era un domingo tranquilo en el barrio cuando, de repente, una ambulancia y un camión de bomberos llegaron para interrumpir el silencio del día. Pocas horas después, las autoridades retiraban el cuerpo sin vida del nieto de la estrella de Hollywood.

Fue su madre, Drena, la encargada de contarle al mundo la triste noticia a través de su cuenta de Instagram. Drena es uno de los siete hijos que tiene De Niro. La mujer fue adoptada por el actor cuando este se casó con su madre, Diahnne Abbott, en 1976.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado, desde el primer momento en que te sentí en mi panza, más allá de lo que las palabras puedan expresar o describir”, comenzó escribiendo la afligida madre. “Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que alguna vez fue puro y real en mi vida. Desearía estar con vos ahora mismo. Desearía estar con vos. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado... desearía que el amor hubiera podido salvarte”, continuó.

Drena De Niro recuerda a su hijo en Instagram https://www.instagram.com/stories/drenadeniro/3139242114398999037/

A través de su vocero, la estrella de Hollywood también expresó su enorme pesar por la partida de su nieto. “ Estoy profundamente angustiado por el fallecimiento de mi amado nieto Leo ”, expresó De Niro a través de un comunicado que le envió a los medios. “Estamos muy agradecidos por las condolencias de todos. Pedimos que se nos dé privacidad para llorar su pérdida”, sumó.

Las sospechas de su madre

Fue Drena la encargada de contarle al mundo como murió su hijo. “Alguien le vendió pastillas que tenían fentanilo, sabían lo que estaban haciendo y de todos modos se las vendieron”, contó la mujer en su cuenta de Instagram cuando un usuario la preguntó si sabía a causa de qué había fallecido Leandro. “Por esa gente que altera esas malditas pastillas y las vende, mi hijo se fue para siempre”, manifestó.

El fentanilo es un opioide sintético hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. “Tan solo dos miligramos de fentanilo, la pequeña cantidad que entra en la punta de un lápiz, es considerada potencialmente letal”, informó la Administración de Control de Drogas (DEA).

Leandro, aspirante a actor y director, seguía los pasos profesionales de su madre y su abuelo. En sus cortos 19 años había conseguido pequeños roles en películas como Nace una estrella y Cabaret Maxime, ambas estrenadas en 2018, y The Collection.

LA NACION

Temas Robert de Niro