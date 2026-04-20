Nada (2023) fue una de las últimas producciones donde apareció Luis Brandoni, quien falleció este lunes 20 de abril a los 86 años, después de un hematoma subdural tras una caída en su casa. Esta miniserie fue muy aclamada por el público, tuvo reproducciones en la televisión abierta y contó con la actuación de Robert De Niro, el astro del cine estadounidense, quien nunca había participado en una producción con este formato. En este sentido, muchos se preguntan dónde se puede ver Nada, la serie de Luis Brandoni, por streaming.

La serie fue creada por la dupla que conforma Gastón Duprat y Mariano Cohn. En el elenco destacan no solo Luis Brandoni y Robert De Niro, sino también María Rosa Fugazot, Majo Cabrera, Silvia Kutika y Enrique Piñeyro.

Serie Nada, de Gaston Duprat y Mariano Cohn Netflix

Dónde ver Nada, la serie de Luis Brandoni, por streaming

Nada está disponible exclusivamente en el catálogo de la plataforma Disney+. En particular, este contenido no se consigue en otra plataforma de streaming.

Se trata de una plataforma paga de contenido audiovisual en la que una suscripción mensual cuesta desde $9999. Dicho servicio se contrata en su página oficial.

La anecdota de como Luis Brandoni paso una Navidad con Robert De Niro

De qué se trata Nada

Desde Disney+ describen: “Un emblemático dandy porteño, que apenas cuenta con los recursos suficientes para no perder su estilo de vida acomodado, pierde a su empleada doméstica de los últimos 40 años. Mientras entrena a su potencial reemplazo, una joven de Paraguay, descubrirá que la chica tiene más para enseñarle que para aprender, enfrentándolo a la inédita aventura de valerse por sí mismo”.

De qué se trata Nada Netflix

El legado de Luis Brandoni

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Buenos Aires, Luis Brandoni ha consolidado una carrera artística inmensa y variada que comenzó a tomar fuerza en los años sesenta. En el ámbito teatral, su nombre está ligado a piezas fundamentales como La fiaca y Parque Lezama, destacando especialmente su colaboración con Guillermo Francella en Extraña pareja, una de las alianzas actorales más memorables y exitosas de la escena argentina actual.

Su paso por la pantalla grande es igualmente impresionante, y formó parte de películas que definen la identidad del cine nacional. Desde clásicos como Esperando la carroza y La Patagonia Rebelde, hasta dramas profundos como Un lugar en el mundo, Brandoni demostró una versatilidad única. En años más recientes, mantuvo su vigencia en el cine con éxitos como Mi obra maestra, mientras que en televisión lideró programas de culto como Mi cuñado y llegó a la audiencia global con la serie Nada, donde trabajó junto al reconocido Robert De Niro.

Murió Luis Brandoni Gentileza Star+

Más allá de los escenarios, Brandoni fue una figura muy activa en la vida pública y política de la Argentina. Vinculado históricamente a la Unión Cívica Radical (UCR), ejerció el cargo de diputado nacional entre 1997 y 2001. Su compromiso con el gremio actoral lo llevó a ser vicepresidente de la Asociación Argentina de Actores, y su vasta contribución a la cultura fue distinguida en 2015, cuando fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Brandoni murió este 20 de abril a la madrugada, después de complicaciones al ser internado tras una caída en su casa. El actor de 86 años no pudo recuperarse de un hematoma subdural, producto del golpe.