Abigail Pereira, la bailarina trans que acompañó a Gustavo Guillén en ShowMatch, lo despidió con una emotiva carta

Una bailarina trans y un galán de telenovelas . La combinación, en pleno 2007, resultaba tan curiosa como inquietante. Aquel año, Gustavo Guillén había decidido probar suerte en la pista del "Bailando por un sueño" y su compañera era la uruguaya Abigail Pereira , una rubia talentosa y llena de gracia que semana tras semana se fue ganando el cariño del público y, también, del jurado. Sin embargo, aquella presencia que parecía de avanzada en aquel momento, también fue resistida por un sector del público que no veía con buenos ojos que una mujer trans tuviera semejante visibilidad.

Esa resistencia, más la historia de vida de Ayelén y el hecho de que estuviera sola en Buenos Aires, hicieron que la pareja de baile se uniera y que Guillén se convirtiera en algo así como un padrino para la artista uruguaya. Tras conocerse la noticia del fallecimiento del actor , fueron muchos los colegas que se volcaron a las redes para despedirlo con breves mensajes. La bailarina, en cambio, decidió dedicarle una carta en su cuenta de Facebook en la que deja ver su pesar y en la que le agradece por haber estado presente en su vida hasta el último momento.

"Siempre te recordaré con todo lo inmenso de mi corazón. Yo, que soy de tener palabras, me ahogué de un suspiro cuando llamé a tu celular y nadie me respondió", comienza el texto, dando cuenta de lo sorpresiva de la muerte de Guillén. Y sigue: "Quienes conocen nuestra historia saben por qué vos sos y serás en mi corazón el ser más amoroso de todos".

"A vos nadie te tenía que enseñar lo que era tolerancia e inclusión, porque vos lo demostraste desde el día uno. Hoy el mundo se pierde de tenerte entre nosotros, pero ya haremos grandes giras juntos, cuando nos volvamos a encontrar", continúa.

Y finaliza: "Quien no lo sepa, este hombre me devolvió las ganas de vivir y creer en mí. Este hombre y amigo me enseñó a soñar más y a resistir. Este hombre se preocupó por mí hasta por la pandemia. Este señor, llamado Gustavo Guillén, tiene el corazón enorme. Y nuestra conexión fue, es y será eterna. Descansá en paz, amigo de mi corazón".