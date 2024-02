escuchar

Migue Granados anticipó en sus redes sociales que “una número uno” había firmado con Olga. Se refería a la emblemática locutora Elizabeth “La Negra” Vernaci, que en los próximos días va a hacer las fotos y videos promocionales. El relanzamiento de toda la programación se producirá el 18 de marzo y por estas horas están terminando de ajustar en las oficinas de Humboldt horarios y equipos. El estudio será renovado con nuevas luces y cámaras.

“Soñé que volaba” regresa con Migue Granados, Lucas Fridman, Sofi Morandi y Gime Accardi, que había estado como reemplazo el año pasado y gustó mucho. Mantienen su horario de 10 a 13. El programa que conduce Nati Jota, “Sería Increíble”, que antecede al de Migue -de 8 a 10- y ya está al aire, mantiene elenco: Eial Moldavsky y Homero Pettinato. Desde este verano sumaron a Damián Betular, con muy buena recepción. De hecho, en las últimas dos semanas, el programa que conduce la ex Luzu fue el más visto del streaming si se contabilizan las vistas en vivo y las on demand. Tuvo picos de 30K en vivo y 140k de reproducciones on demand.

Con respecto a Betular, la idea es que el pastelero siga en Olga. Todavía no está definido en qué espacio porque la otra opción sería sumarlo al equipo de Vernaci, de quien es muy amigo.

La histórica dupla radial Vernaci-Tortonese tendrá programa propio una vez por semana, sin horario confirmado. Este equipo trabajó con Migue en Radio con Vos cuando él hacia su personaje “Martincito de Nordelta”. Hace una semana, Vernaci visitó el programa de Nati Jota. El año pasado, la visita al de Migue no pudo concretarse porque estaban al aire en el mismo horario. A pesar de las especulaciones y rumores por las negociaciones tirantes, Vernaci renovó con Radio Pop para 2024. Su ciclo es el más escuchado de la emisora.

Migue Granados en su entrevista con Lionel Messi, el gran hit de Olga

Otra figura que se suma a Olga es Yayo Guardis. El humorista había sido convocado también por otro canal de streaming, Blender, pero se decidió por el del hijo de Pablo Granados. Queda definir si estará al aire a diario o de manera semanal. Por otro lado, Fernando Dente, que está con Paraíso Fiscal cubriendo el horario de Migue, seguirá en el canal pero con otro programa. Rechimuzzi y Candela Vetrano, también integrantes de este programa de verano, continuarán en Olga con ciclo diario a definir.

Tras la salida de Grego Roselló y Naty Franzoni de Luzu, se especuló mucho con el posible desembarco en Olga. Sin embargo, no están los nombres en la grilla que preparan ni forman parte de las negociaciones.

A ocho meses de su debut, el canal creado por Migue Granados y los hermanos Luis y Bernarda Cella logró posicionarse en la industria del streaming con 500.000 suscriptores. Se convirtieron en el único stream declarado de interés cultural por la Legsilatura Porteña. El hit del canal fue sin dudas la entrevista de Migue Granados con Leo Messi. Fue la entrevista más vista de YouTube Argentina.

Como frutilla del postre, Granados anunció que su podcast La Cruda, en el top de los más escuchados de Spotify, pasa a Olga. Tercera y última temporada en formato audiovisual.