Ángel de Brito criticó duramente a Elizabeth Vernaci y la tildó de “hipócrita” y “falsa”

El escándalo que tiene como protagonistas a Marcela Tauro y Lizy Tagliani ya tiene sus propios conflictos satélites . Es que luego de que Elizabeth Vernaci criticara al periodismo de espectáculos y a LAM en su programa de radio, Ángel de Brito levantó el guante y devolvió la gentileza: “Sos la más hipócrita y falsa”, expresó, entre otras tantas frases.

El enojo de De Brito tuvo lugar en la edición de anoche de su programa de América. Luego de debatir con las angelitas sobre la pelea entre Tauro y Tagliani -por un supuesto llamado de la conductora de Telefe al exnovio de la periodista hace un año, cuando la pareja apenas se había roto-, pasaron un video con un fragmento de la charla entre Vernaci y la Barby en La Negra Pop, el programa que conduce la famosa locutora todas las mañanas por la FM 101.5.

“Son unos rompe huevos los periodistas de espectáculos quieren que todo el tiempo uno los eleve a lugares de grandes periodistas de la vida porque se dedican a saber si se lleva bien alguien con otro”, reaccionó Vernaci, luego de que la Barby contara que Tauro se ofendió con Lizy porque había hecho un comentario sobre los programas de espectáculos y sus “análisis”. “Bancate también la pelusa si te dedicás a eso”, agregó.

En otro momento de la charla, Vernaci reflexionó sobre la centralidad del escándalo en los medios. “¿Es tan importante este tema? De verdad pregunto”, quiso saber. “Para el espectáculo sí”, respondió la Barby. “No, no es un tema, gorda. Después se ofenden cuando dicen ´bueno, que se ocupen ellos de estos temas´. ¿En serio te ocupás de estos temas? ¿A quién le importa? Si Lizy dijo que es mentira. Ya está. Es mentira. Punto”, insistió. “A mí me interesa. Si vos me ponés Game of Thrones y me ponés Intrusos, me quedo con Intrusos y LAM”, explicó la Barby y la Negra coincidió.

El palito para LAM llegó luego de que Vernaci recordara que en el programa de TV levantaron un fragmento de La Negra Pop, en donde leía una noticia sin hacer referencia puntual a nadie. “Hay una roba maridos: el curioso pasacalles que apareció en un colegio. No se puede ser tan pelotuda. Si te pasa y te tomás el trabajo de hacer eso... Nadie te roba nada, no es tuyo. Bancátela, flaca, hablá con tu marido. ¿No es un problema que tiene que arreglar el marido?”, comentó Vernaci el martes y pasó a otro tema.

La pelea de Tauro y Tagliani revivió el enfrentamiento entre De Brito y Vernaci

“El pasacalles no tiene nada que ver”, retomó Vernaci ayer. “Lo usaron los de LAM porque a veces lo que necesitan es ratificar las elucubraciones mentales que tienen con cosas que dijo otro que nada que ver. En este caso lo puedo decir porque hablaban de mí. No tiene nada que ver, pero necesitan ratificar la nada misma con argumentaciones que no son válidas. Pero es lo que hacen comúnmente. Es el trabajo de ellos”, cerró.

La respuesta furiosa de De Brito

“Bueno, ahí estaba Vernaci, que también tiene todos los cables mezclados, no sé qué es lo que le dejó tan mal el cerebro o sí”, arremetió, sin filtro, De Brito. “Nosotros no necesitamos ratificar nada. Decimos lo que pensamos, hablamos boludeces, como hablás vos todo el tiempo, o qué hacen con La Barby todos los días, media hora hablando de chimentos. De LAM, de esto, de lo otro. Vos Negra, que sos la más chusma y chimentera de todas. ¿De qué te la das? ¿De filósofa alemana? ¿Desde cuándo? Te la pasaste haciendo mierda a todo el mundo con los peores términos, con ideas tuyas, con prejuicios tuyos siempre. Toda tu carrera fue así”, continuó.

Pero el descargo no terminó ahí. “No sé por qué andás defenestrando a todos los periodistas de espectáculos porque tampoco todos son lo mismo. Ponele que piense que nosotros somos una porquería. No son todos lo mismo. Ella mete en la bolsa a todos”, aclaró y luego la criticó por su postura en el conflicto. “´Porque lo dijo Lizy es verdad´. Una cosa más estúpida no escuché en mi vida”, explicó. “¿Por qué destroza al novio de Tauro que no lo conoce y no tiene nada que ver con el medio? ¿Por qué no se mete con Tauro, con Lizy, y se ríe de la situación?”, se preguntó. Y luego de una intervención de Yanina Latorre diciendo que ella en su programa también hace chismes cuando pasa revista, De Brito cerró con una frase contundente: “Es lo más hipócrita y falsa que hay la Negra Vernaci”.

