La emoción de Luciano Castro al escuchar el mensaje que le dedicó el hijo de Elizabeth Vernaci: “Te ama”

Luciano Castro y Elizabeth “la Negra” Vernaci fueron una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Pese a que su historia de amor terminó hace mucho tiempo, estuvieron juntos durante más de cinco años y aún mantienen una buena relación. Esto quedó demostrado cuando el actor se hizo presente en Generación Dorada, el ciclo que la locutora conduce en OLGA junto a Humberto Tortonese. Allí, se emocionó hasta las lágrimas con una sorpresa que le tenía preparada la comunicadora, que dejó en evidencia que todo quedó en los mejores términos entre ellos.

“Vicente te grabó algo para vos”, expresó la periodista momentos antes de compartir un video de su hijo, quien le dedicó unas tiernas palabras al actor, recordando los tiempos en los que estuvo de novio con su mamá. “Quiero compartir algunas de las enseñanzas que me dio. Primero, me enseñó a cómo pegar. Quiero decir que yo tenía entre dos y siete años, pero bueno, bienvenido sea el consejo, porque nunca me pegaron”, comenzó diciendo, haciendo reír a todos.

En esa misma línea, reveló: “Segundo, me enseñó a cómo tomar soda del pico. Lo único que le digo es que para alguien que es adicto a la soda, como yo, es lo mejor que le puede pasar. Lo sigo haciendo y lo recomiendo muchísimo. Y, por último, es algo que me pasó hace poquito. Me desconcentré, miré para abajo y choqué el auto. Eso es algo que yo vi que Luciano lo hizo. Dicho esto, Lu, te quiero muchísimo y siempre tengo los mejores recuerdos con vos”.

Durante el video, Luciano no pudo evitar reír sin parar; sin embargo, dejó en claro su emoción ante el clip y se le cayeron unas lágrimas, ya que las palabras del joven de 21 años lo sorprendieron. “Te ama”, admitió Vernaci sobre los sentimientos de su hijo para con su ex.

Luciano Castro y "La Negra" Vernaci dejaron en claro su complicidad en vivo de Olga

Por último, ambos recordaron aspectos de la relación sentimental que los unió hace algunos años y bromearon al respecto. “Qué feo la gente que tiene un carácter de mier..”, lanzó Luciano entre risas en un momento de la nota, a lo que ella le retrucó: “Vos también sos fastidioso, dejame de joder, decí la verdad”. “¿Y Bosnia?”, disparó él. “Bueno, pero yo no tengo que andar entrenando ni pegando”, sentenció ella, con mucho humor.

Luciano Castro habló por primera vez sobre su separación de Flor Vigna

A principios de febrero, Flor Vigna confirmó su separación de Luciano Castro, tras más de dos años y medio de relación. Enseguida comenzaron a circular rumores sobre los motivos de la ruptura, mismo con el supuesto papel que tuvo Sabrina Rojas, expareja del actor y madre de sus dos hijos menores, en esta situación.

Finalmente, esta semana y en diálogo con A la tarde (América TV), Castro habló por primera vez sobre su ruptura y de que, luego de todo lo que se dijo, Rojas y Vigna pudieran limar asperezas: “A mí eso me alegró, me pareció un gesto muy grande de ellas. Porque aparte nadie les pidió nada, yo jamás les pedí ni que hablasen ni nada y fue una decisión de ellas”.

Y aclaró: “Yo me enteré después de que había pasado y me pareció enorme. Porque aparte a mí de verdad me tranquilizó, porque yo en definitiva estaba como expectante de ‘dimes y diretes’ y acá se acabó todo. Hablaron las chicas entre ellas, se dijeron las cosas y fue hermoso. Me dio una alegría enorme saber que habían hablado entre ellas y se dieron cuenta de que éramos más causal de todo lo que se decía y sucedía, que lo que pasaba de verdad”.

En relación con la separación con la bailarina, reconoció: “Nadie está bien después de una separación”. Además, mencionó que no le resultó fácil el distanciamiento: “A veces tiene que ver con la madurez y eso me costó”. De todas formas, dejó en claro que siguen en contacto hasta el día de hoy y mantienen una buena comunicación.