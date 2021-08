La noche de Mirtha Legrand: Pampita respaldó la candidatura de su marido, Roberto García Moritán, en la lista de Ricardo López Murphy

La modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain fue una de las invitadas al esperado regreso de Mirtha Legrand a la conducción en un programa especial de La noche de Mirtha por eltrece. Una de las primeras preguntas que le hizo Legrand estuvo vinculada a la incursión de su marido, Roberto García Moritán, en el mundo de la política, en la lista de Ricardo López Murphy.

Ardohain respaldó a su esposo firmemente. “Necesitamos gente honesta”, aseveró. “Necesitamos gente nueva con buenas intenciones que incursionen en la política y que no sean de la política”, sumó.

Por otro lado, Pampita, flamante mamá de Ana, su primera hija con Moritán, habló sobre la especial relación que tiene con su marido. “Yo siempre digo que me cayó del cielo, pero en realidad una amiga le pasó mi número, y el creía que era un gran candidato para mí”, dijo entre risas. “Él estaba hecho para mí”, añadió. “Yo lo escuché decir que vos eras la mujer más buena que había conocido en su vida y me conmovió mucho”, le expresó Legrand a la modelo.

García Moritán es precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Según confiaron desde el entorno de López Murphy a LA NACION, el exministro lo tenía en la mira por su costado social y, por esa razón, lo invitaron a participar. Asimismo, sostuvieron que es un aporte positivo por su saber gastronómico, uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Por otro lado, Moritán ya venía realizando distintas actividades solidarias en comedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Pilar.

Marina Kienast, García Moritán, Sandra Pitta, Franco Rinaldi y Yamil Santoro, junto con Ricardo López Murphy

“Siempre tuve la vocación solidaria. Tiene que ver con haber vivido tantos años en el exterior por el trabajo de mi padre, que es diplomático. Viví 5 o 6 años en Suiza, que eran bastante hostiles con los latinos, entonces eso me hizo trabajar desde la lejanía un sentido de pertenencia muy fuerte y siempre tuve mucho compromiso por todo lo que pasa en la Argentina. Tengo el recuerdo de cuando era chiquito, de ir con mi abuelo a Derqui a comedores, a ayudar, a hacer apoyo escolar”, declaró en una oportunidad, y también confesó su deseo de hacer política.

“Todo el tiempo pienso en incursionar en la política. Yo siento que hago política hace muchos años, aunque no una política partidaria. En algún momento sé que me voy a meter, no tengo bien claro cuándo. Todo se está dando para que los tiempos se aceleren, pero no quiero apurarlos. Se va a ir dando solo. Hoy no tengo ningún espacio que me referencie demasiado. Yo sueño un partido que tenga la lógica de la educación y trabajo como único incentivo (...) Llegó la Argentina de la unión, del saber escucharnos, un poco más empática. Me parece que se necesita una renovación. Creemos firmemente en el mérito y consideramos que las cosas se tienen que ganar. Solo voy a aceptar algún tipo de candidatura si siento que me la gané, no por ser pareja de, hijo de o amigo de. Si siento que me lo gané y la gente me lo pide, puede ser”, expresaba.

García Moritán en campaña

El mes pasado, Moritán se mostró muy crítico de la gestión de la pandemia del gobierno de Alberto Fernández. “La pandemia y el pésimo manejo por parte del Gobierno Nacional puso al borde de la quiebra a todo el sector gastronómico, en el que trabajo hace 14 años. Podemos ser mejores y con Ricardo López Murphy vamos a luchar por eso. Para transformar hay que involucrarse. #RecuperemosArgentina”, escribió en su cuenta de Twitter.

La defensa de Pampita

Pampita apoya a su marido, pero asegura que no quiere emitir opiniones políticas por su propio trabajo Instagram @PampitaOficial

Tras confirmarse la precandidatura de su esposo, las redes sociales explotaron con comentarios y memes en los que se refirieron a él simplemente como “el marido de Pampita”. Consultada por Intrusos (América) sobre el tema, Carolina respondió de manera contundente.

La respuesta de Pampita al apodo que le dieron a su marido: “Hay un prejuicio”

“Está bueno que cada uno tenga su mundo. Yo elegí la tele, nos admiramos y nos apoyamos, pero no mezclamos. A él le apasiona, se lo merece, conoce mucho más de lo que la gente se imagina, de las necesidades de la gente. Es una persona que tienen que descubrir”, sostuvo.

“Lamentablemente, hay un prejuicio porque se ha casado conmigo. Él se lo toma con mucho orgullo, no reniega de eso, pero me gustaría que lo puedan conocer un poco más y que sepan cómo hace muchos años está involucrado con las necesida”, apuntó.

