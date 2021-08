Pampita repudió las burlas a Roberto García Moritán: “Hay un prejuicio porque se casó conmigo”

Carolina “Pampita” Ardohain defendió a su pareja Roberto García Moritán tras su incursión en la política y repudió el apodo que le pusieron luego de confirmarse su precandidatura como legislador por la Ciudad de Buenos Aires, en la lista de Ricardo López Murphy.

La conductora de Pampita Online (Net TV) se reincorporó esta semana a su agenda laboral, a pocos días de haber dado a luz a Ana, la hija que tuvo con el empresario gastronómico. Tras confirmarse la precandidatura de su esposo, las redes sociales explotaron con comentarios y memes en los que se refirieron a él simplemente como “el marido de Pampita”. Consultada por Intrusos (América) sobre el tema, respondió con firmeza.

La respuesta de Pampita al apodo que le dieron a su marido: “Hay un prejuicio”

“Está bueno que cada uno tenga su mundo. Yo elegí la tele, nos admiramos y nos apoyamos, pero no mezclamos. A él le apasiona, se lo merece, conoce mucho más de lo que la gente se imagina, de las necesidades de la gente. Es una persona que tienen que descubrir”, sostuvo.

“Lamentablemente, hay un prejuicio porque se ha casado conmigo. Él se lo toma con mucho orgullo, no reniega de eso, pero me gustaría que lo puedan conocer un poco más y que sepan cómo hace muchos años está involucrado con las necesidades de la gente. No es algo aleatorio que hoy esté transitando en política”, finalizó.

Roberto García Moritán fue objeto de burla en las redes sociales luego de presentarse en la lista de López Murphy para las PASO Twitter

La candidatura de Roberto García Moritán

La exposición en los medios debido a su matrimonio con Pampita ayudó a que, en el armado de listas para las elecciones legislativas, García Moritán resultara elegido como el primer candidato a legislador porteño por Republicanos Unidos, en la interna de Juntos por el Cambio.

Según confiaron desde el entorno de López Murphy a LA NACION, el exministro lo tenía en la mira por su costado social y, por esa razón, lo invitaron a participar. Sostuvieron que es un aporte positivo, también, por su saber gastronómico, justamente un sector muy golpeado por la pandemia.

Así, el empresario dará un primer paso en la política, algo que empezó a interesarle desde hace un tiempo y que tomó forma con sus apariciones en distintas actividades solidarias en comedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Pilar.

LA NACION