El obstetra de Pampita reveló nuevos detalles sobre el parto

Carolina “Pampita” Ardohaín y su obstetra revelaron nuevos detalles del parto. La modelo y conductora se convirtió en mamá de Ana, la hija que tuvo con Roberto García Moritán, hace poco menos de un mes y entró en trabajo de parto durante la madrugada, pero no había profundizado sobre la llegada de su beba.

Pampita dio a luz en el sanatorio Otamendi la mañana del 22 de julio pasado y en esa oportunidad, su obstetra, Ignacio Pérez Tomasone, en diálogo con Los ángeles de la mañana, dijo que el trabajo de parto duró casi 10 horas porque tanto él como la modelo querían que fuese de manera natural. A casi un mes de la llegada de Ana, la modelo y el médico dieron algunos pormenores del instante en que nació la beba, del que ella y su marido fueron protagonistas.

Pampita estuvo en trabajo de parto durante 10 horas hasta que nació Ana

“Por su historia, verla recibir a una hija mujer generó impacto”, dijo Tomasone. El obstetra explicó que el trabajo de parto fue controlado: “Había una cirugía anterior de cesárea, no se podían apurar los tiempos y había que controlar el útero; tuvo hidroterapia y anestesia al final para no enmascarar cualquier circunstancia”.

Pampita y García Moritán, antes de partir junto a Ana a su casa familiar Gerardo Viercovich - LA NACION

“Cada familia tiene un contexto, más allá del acto médico y físico, la recepción de un bebé siempre es diferente. Está el caso de una pareja joven, otra con 15 años de búsqueda. Por la historia personal de Carolina y lo que había pasado, recibir ella en brazos a una hija mujer generó un impacto en la sala de partos. Fue muy emotivo”, agregó sobre el momento que se vivió en el hospital.

La palabra de Pampita

Consultada por el panel en el piso de Pampita Online, la modelo aseguró que el parto “fue el más doloroso de todos”. “La agarré cuando ya tenía los bracitos afuera y me la terminé de sacar yo”, describió la conductora. Ante la consulta de Gabriel Oliveri sobre si su marido estaba en la sala presenciando el parto, ella confirmó que efectivamente estuvo en todo momento a su lado. “Robert perfecto, me decía: ‘ya le veo el pelo’. Me iba haciendo el minuto a minuto”, agregó entre risas.

Pampita reveló detalles del parto: “Fue algo maravilloso”

“Estuvo mirando muy entretenido. Cero impresionable. Se la re bancó. Fue muy lindo. Estamos feliz, obviamente”, observó la conductora. En su oportunidad, el obstetra también destacó la presencia del empresario gastronómico y candidato a Legislador porteño. “No se desmayó y eso que le hice ver de todo. Siempre impecable, al pie. La verdad que fue muy emotivo.

“Es un momento especial para cualquier familia, pero sabemos que en este caso iba a ser un momento súper emotivo”, agregó el médico.

LA NACION