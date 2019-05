Mucho antes de conocerlo, la novia de Sergio Denis buscó pareja en televisión

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2019 • 19:29

Desde el día en que Sergio Denis se accidentó en Tucumán, su novia Verónica Monti estuvo en el ojo de la tormenta por la mala relación que tiene con la familia del cantante, que incluso no la dejó ingresar al hospital para que pudiese verlo. Mientras la mujer se pasea por los medios hablando sobre su pareja, salió a la luz un video de ella participando de un reality show para conseguir novio.

En 2006 Verónica fue parte del programa Para siempre ni solos ni solas, que se emitía por El Trece y era conducido por Claribel Medina. Allí los participantes buscaban al amor de su vida, y ella fue una de las candidatas, evaluando a los hombres que tenía enfrente e intentando encontrar el amor.

Sin embargo, y a pesar de su búsqueda, Monti reconoció hace pocos días que nunca conoció el amor. "Nunca me enamoré de nadie, lo quiero muchísimo", respondió cuándo le preguntaron si amaba a Sergio.

Hoy en día, Verónica tiene una restricción judicial pedida por la familia del cantante para que no pueda acercarse a él. "La verdad que es cruel. Es una locura. Yo planto bandera acá, ya no puedo hacer nada. Cómo puedo ayudar si no puedo verlo. De qué manera puedo intentar conectar con sus sentidos o aportar algo de lo que compartimos para que esté mejor. No puedo venir acá para rezar, para eso rezo en casa".