Timothée Chalamet, Kate Hudson y Leonardo DiCaprio: las estrellas de Hollywood asistieron a los premios Bafta en Londres

La entrega del “Oscar británico” se llevó a cabo este domingo

Leonardo DiCaprio, muy elegante en los premios británicos Bafta
Leonardo DiCaprio, muy elegante en los premios británicos BaftaScott Garfitt - BAFTA
Teyana Taylor, nominada como mejor actriz de reparto por Una batalla tras otra, caminó la alfombra de los Bafta en un llamativo vestido de la casa de moda británica Burberry
Teyana Taylor, nominada como mejor actriz de reparto por Una batalla tras otra, caminó la alfombra de los Bafta en un llamativo vestido de la casa de moda británica BurberryADRIAN DENNIS - AFP
Teyana Taylor, una de las actrices mejor vestidas de la temporada de premios
Teyana Taylor, una de las actrices mejor vestidas de la temporada de premiosADRIAN DENNIS - AFP
Leonardo DiCaprio, nominado en la categoría de mejor actor por Una batalla tras otra, en la ceremonia de entrega de los premios Bafta
Leonardo DiCaprio, nominado en la categoría de mejor actor por Una batalla tras otra, en la ceremonia de entrega de los premios BaftaScott Garfitt - BAFTA
Timothée Chalamet fue uno de los más aplaudidos en la alfombra roja de los premios del cine británico
Timothée Chalamet fue uno de los más aplaudidos en la alfombra roja de los premios del cine británicoAlberto Pezzali - Invision
Jessie Buckley, la gran favorita para llevarse el premio a mejor actriz por Hamnet en la alfombra roja de los Bafta
Jessie Buckley, la gran favorita para llevarse el premio a mejor actriz por Hamnet en la alfombra roja de los BaftaADRIAN DENNIS - AFP
Buckley posando con un traje de Chanel antes de ingresar en la ceremonia de entrega de los premios de la Academia británica de cine y TV
Buckley posando con un traje de Chanel antes de ingresar en la ceremonia de entrega de los premios de la Academia británica de cine y TVADRIAN DENNIS - AFP
Paul Mescal y su novia, la cantante Gracie Abrams, hicieron su debut oficial en la alfombra roja de los premios Bafta
Paul Mescal y su novia, la cantante Gracie Abrams, hicieron su debut oficial en la alfombra roja de los premios BaftaAlastair Grant - Invision
Chase Infiniti, nominada en la categoría de revelación, en la alfombra roja de los premios Bafta
Chase Infiniti, nominada en la categoría de revelación, en la alfombra roja de los premios BaftaAlastair Grant - Invision
La actriz lució un vestido exclusivo de Louis Vuitton
La actriz lució un vestido exclusivo de Louis VuittonAlastair Grant - Invision
El actor brasileño Wagner Moura posa para los fotógrafos en la alfombra roja de la ceremonia de los premios Bafta de este domingo
El actor brasileño Wagner Moura posa para los fotógrafos en la alfombra roja de la ceremonia de los premios Bafta de este domingoAlberto Pezzali - Invision
Michael B. Jordan, nominado a mejor actor por su trabajo en Pecadores posó para los fotógrafos en los premios de la academia británica
Michael B. Jordan, nominado a mejor actor por su trabajo en Pecadores posó para los fotógrafos en los premios de la academia británicaAlberto Pezzali - Invision
Los príncipes de Gales, Kate y Guillermo, patrones de la Academia británica de cine y TV asistieron a los premios que se entregaron en Londres este domingo
Los príncipes de Gales, Kate y Guillermo, patrones de la Academia británica de cine y TV asistieron a los premios que se entregaron en Londres este domingoJaimi Joy - Reuters Pool
La pareja formada por los actores norteamericanos Jesse Plemons y Kirsten Dunst posa para los fotógrafos en la alfombra roja de los Bafta
La pareja formada por los actores norteamericanos Jesse Plemons y Kirsten Dunst posa para los fotógrafos en la alfombra roja de los BaftaAlberto Pezzali - Invision
Odessa A'zion, nominada por su trabajo en Marty Supremo, en la alfombra roja de los Bafta
Odessa A'zion, nominada por su trabajo en Marty Supremo, en la alfombra roja de los BaftaAlastair Grant - Invision
Cillian Murphy asistió a la fiesta de los Bafta que se entregaron este domingo en Londres
Cillian Murphy asistió a la fiesta de los Bafta que se entregaron este domingo en LondresADRIAN DENNIS - AFP
Emma Stone en la alfombra roja de los premios Bafta 2026
Emma Stone en la alfombra roja de los premios Bafta 2026ADRIAN DENNIS - AFP
Benicio del Toro posa en la alfombra roja de la 79a. entrega de los premios Bafta en la que estuvo nominado a mejor actor. El premio fue para Sean Penn, su compañero de elenco en Una batalla tras otra
Benicio del Toro posa en la alfombra roja de la 79a. entrega de los premios Bafta en la que estuvo nominado a mejor actor. El premio fue para Sean Penn, su compañero de elenco en Una batalla tras otraAlberto Pezzali - Invision
Erin Doherty, la actriz de la miniserie Adolescencia en los premios Bafta que se entregaron este domingo en Londres
Erin Doherty, la actriz de la miniserie Adolescencia en los premios Bafta que se entregaron este domingo en LondresADRIAN DENNIS - AFP
Stellan Skarsgard y Megan Everett-Skarsgard posan a su llegada a la 79a. edición de los Premios de la Academia británica de cine y TV
Stellan Skarsgard y Megan Everett-Skarsgard posan a su llegada a la 79a. edición de los Premios de la Academia británica de cine y TVAlastair Grant - Invision
La actriz noruega Renate Reinsve, nominada a mejor actriz por su trabajo en el film Valor sentimental, con un vestido de Louis Vuitton
La actriz noruega Renate Reinsve, nominada a mejor actriz por su trabajo en el film Valor sentimental, con un vestido de Louis VuittonADRIAN DENNIS - AFP
Ethan Hawke, uno de los nominados a mejor actor asistió este domingo a la ceremonia de los Bafta
Ethan Hawke, uno de los nominados a mejor actor asistió este domingo a la ceremonia de los BaftaADRIAN DENNIS - AFP
Kate Hudson y su pareja Danny Fujikawa a su llegada a los premios Bafta este domingo
Kate Hudson y su pareja Danny Fujikawa a su llegada a los premios Bafta este domingoAlberto Pezzali - Invision
Hudson posa con su elegante vestido diseñado por Prada
Hudson posa con su elegante vestido diseñado por PradaAlberto Pezzali - Invision
Audrey Nuna, una de las voces originales de la celebrada película de animación Las guerreras del K-Pop, posa en los Bafta con su particular atuendo creado por Thom Browne, el diseñador que la vistió durante toda la temporada de premios
Audrey Nuna, una de las voces originales de la celebrada película de animación Las guerreras del K-Pop, posa en los Bafta con su particular atuendo creado por Thom Browne, el diseñador que la vistió durante toda la temporada de premiosADRIAN DENNIS - AFP
