La nueva vida de Gastón Soffritti: creó una productora y está de novio con una colombiana que conoció por sus videos virales

El actor, además, busca abrir un local gastronómico: “Si no es a fin de año, será el año que viene”, le aseguró a LA NACION

Nieves Otero Escuchar Nota

“¿Cómo me defino? Ni actor ni productor: creativo. O, mejor: inquieto. Esa es la palabra que más me representa. Y entusiasta”. A Gastón Soffritti lo conocemos desde hace casi 20 años cuando debutó como actor. Protagonizó series infantiles, creció, hizo novelas, cine, teatro y también se volcó a la producción.

Hoy, además, genera contenido. Y para ello, creó su propia productora de contenido digital. Tiene un equipo creativo, de edición y todo lo que necesita para publicar los populares videos que postea en su cuenta de Instagram y que se volvieron virales. Sorprender a una persona en la calle y cocinarle en su casa con lo que tenga en la heladera en ese momento. Esas, entre otras, son algunas de las ideas que llevó a cabo y que pueden verse en su perfil en la red social en la que tiene casi dos millones de seguidores.

Todo eso, y en lo que sigue trabajando, llegó después de mucho trabajo. En diálogo con LA NACION contará también que lo hizo no solo desde la necesidad de seguir trabajando cuando no llegaban las posibilidades de actuar, sino también para mantenerse ocupado y siempre en movimiento.

—¿En qué andás?

—Tengo una productora de contenido y además trabajo como actor. Voy fluctuando entre esos dos mundos. Siempre aparece algo dando vueltas entre mi rol de actor, el de productor y también el de empresario.

—¿En qué sentido el de empresario?

—Por la productora y porque busco distintos emprendimientos y cosas que no tienen que ver solo con la ficción o el entretenimiento. De hecho, en algún momento tuve locales gastronómicos y ahora tengo la idea de abrir uno. Ojalá se dé. No lo quiero quemar.

—Esta nueva faceta tuya como productor, ¿fue ante la necesidad de reinventarte cuando no aparecía la posibilidad de actuar?

—Me considero una persona muy inquieta. Trabajo en los medios desde que tengo ocho años. Me crié dentro de un mundo que era de una manera determinada. Y ese mundo cambió, empezó a modificarse la ficción hacia otro lado. Las grabaciones dejaron de ser un año completo para pasar a ser algunos meses. Y después el tiempo que te llamen. Entonces, fueron las dos cosas: la necesidad de adaptarme y, por más que tengas un buen año a nivel ficción, vas a seguir estando mucho tiempo sin hacer nada. Hay también algo mental: la necesidad de estar ocupado, más allá de lo económico.

—¿Y cómo surgió esto de hacer tu propia productora?

—Con mi productora de contenido digital, además de producir mi propio contenido, hace poco empecé a darle foco a otras personas. En 2018, cuando hacía Simona, nacía este mundo digital que al principio no se entendía muy bien. Ya había publicidades gastronómicas y era parte de mi mundo. Yo ahora no me baso solo en lo gastronómico, también hago lifestyle, deportes, siempre produje cosas para el teatro, cine y series. Después dije: “Che, acá hay una oportunidad muy grande”. Y me metí un poco más de lleno.

—¿Siempre te gustó la cocina?

—La cocina está en mi vida desde que nací porque vengo de una familia de cocineros: mi mamá y mi hermana son chef, y mi papá no es chef, pero cocina para todos sus amigos. Incluso mi apellido está vinculado a la cocina: el sofrito es el punto de cocción de la comida. Y el apellido de mi mamá es Romero. La cocina está en mi vida desde toda la vida. En su momento hice MasterChef Celebrity y con el tiempo agregué algunas recetas, cosas de ese mundo. Después empecé esta búsqueda de hacer un reality de ese mundo y de fusionar. Empezaron a surgir algunas ideas que se encontraban en las redes sociales, vi un formato que se había hecho en Corea, de un chef que se metía a cocinar en diferentes lugares, hice una readaptación con mi imagen y tenía que trasladarlo a ese mundo. Estos formatos tienen la ventaja de ser cambiantes y todo el tiempo hay que modificarlos. Ahora estoy con un nuevo lanzamiento. Es una mezcla de ideas. Me gusta navegar entre la nostalgia, la gastronomía, la aventura, la sorpresa.

—¿Tenés un equipo muy grande detrás?

—Somos cinco: yo soy el líder. Tengo un director creativo, gente trabajando en edición, productores de campo, en la gastronomía, cuando se necesita. Y detrás de eso hay gente en comercial. Y yo soy el Community Manager. Al ser mi cuenta personal de Instagram, se mezcla la vida personal, así que yo manejo mis redes.

—¿Alguna vez tuviste una mala experiencia en la calle? De esas que no se pueden publicar...

—Por suerte no. La verdad es que la gente es muy buena onda. A veces hasta me sorprende la buena onda con la que me encuentro. No es tan común. Por ahí la gente te conoce de la tele o de algún video, pero realmente se copan y hay muy buena onda. Sí puede pasar que no sale como querés, o encontrarte con un personaje más completo, pero soy muy de confiar en mi instinto y me siento cuidado.

—Además, buscás al azar, pero también tenés que hacerlo con el perfil para lo que necesitás.

—Totalmente. Al abrir las opciones y no quedarte solo con la comida, tenés un mundo nuevo. Porque no sabés si todo el mundo se va a copar a subirse a una montaña rusa, por ejemplo. Hay que hacer un laburo de preproducción. Es como una producción de los programas de televisión de los 90. Se mezcla el reality, en donde van a pasar cosas que no están previstas y tenés que achicar lo más posible tu margen de error.

MasterChef y un momento particular

—¿Cómo fue tu experiencia en MasterChef Celebrity?

—MasterChef Celebrity me agarró en un momento medio extraño. Justo me estaba separando. Entonces, no pude dar mi ciento por ciento. También, si me comparo con hoy, no sabía tanto de cocina. Los últimos tres años los pasé cocinando sin parar. En ese momento, al venir de la ficción y pasar al reality, tenía cierta resistencia a abrirme. Había una mala interpretación. Si lo hiciera de vuelta, sería más Gastón, no me protegería detrás de la ficción.

—Si te vuelven a llamar, ¿aceptarías? ¿O en otro reality de otra especialidad?

—A uno de otro estilo puede ser, no de pastelería porque no me gusta tanto, pero siempre me genera adrenalina. Aunque hoy también me dedico a producir un reality desde lo digital. Y un programa como MasterChef, o cualquiera de ese formato para la televisión, lleva mucho tiempo, muchas horas diarias de grabación.

—¿Y si llega una propuesta sobre actuación? ¿Las hay?

—Hay poco, pero alguna siempre dando vueltas. Lo pensaría, pero en este momento soy muy selectivo. Trato de darle prioridad a lo mío, que es algo en lo que quiero crecer. Es mi negocio y quiero cuidarlo. La ficción es prioridad cuando hay algo que realmente me atrape. Hoy, por suerte, tengo la posibilidad de ser selectivo y decidir si quiero hacerlo o no. No tengo la necesidad de hacerlo por plata porque el ingreso lo genero de otra manera. Hace poco me llamaron para un proyecto y tenía que frenar 20 días, estaba justo en el medio de la reestructuración del contenido con mi productora, y fue un tema de poner foco en lo mío y apostar por eso. Así que rechacé esa propuesta. Es una empresa que puede creer. También me estoy metiendo mucho en YouTube, que antes no lo hacía. Es un mundo enorme y hay que dedicarle tiempo.

Crisis y versatilidad

Gastón Soffritti, entre los proyectos que tiene entre manos quiere abrir un abrir un local gastronómico

—¿Cómo ves hoy a la industria audiovisual?

—La veo golpeada. La realidad es que hay una falta grande de producciones y contenidos, que no necesariamente es de este tiempo. Ahora está muy mal, pero ya venía muy mal. Post pandemia hablamos mucho de estos temas con diferentes amigos míos. Hay una crisis muy grande de producciones, no de contenido, porque en la Argentina hay muy buenos actores, técnicos, productores, pero no nos supimos adaptar a los cambios del mundo y a lo que requiere hoy en día la versatilidad para generar productos. Hay otros países de la región que se adaptaron mejor cuando nosotros nos volábamos de aire. Me acuerdo cuando era chico y estaba en Telefe grabando Yago, al mismo tiempo se grababan otras 10 ficciones distintas. Ahora cambió la forma de consumo y la forma en que la gente mira las cosas.

—En algún momento también fuiste productor de teatro. ¿Tenés ganas de volver?

—Ganas siempre tengo. De teatro y también de ficción, en un proyecto un poco más grande: para series. En su momento vendí una película a Star+, que escribí con un amigo. La pude hacer y eso me encanta. Es mi bebé. Es otro estilo de ficción, pero es muy difícil volver a poder vivir de eso y tener la constancia de poder hacer un proyecto tras otro porque el contexto no lo permite. Podría insistir en varias cosas, pero me sacaría mucho del foco. Y tengo que concentrarme en lo que me va bien.

—Hablás con mucha convicción. ¿Es un tema trabajado en terapia?

—Tengo mil horas de terapia, de todos los colores. El trabajo de la cabeza es lo más importante. Más importante que cualquier cosa. Y más con una personalidad como la mía, que soy muy inquieto, mental, ansioso porque surjan las cosas. Saltar de una cosa a la otra es algo que se trabaja mucho.

Enamorado

Gastón Soffritti con su novia Nathalia, a quien conoció de casualidad

—¿Estás en pareja?

—Sí, hace un año y medio con Nathalia, una colombiana que vive en la Argentina desde hace 10 años.

—¿Cómo se conocieron?

—Haciendo uno de mis videos. Yo tenía que grabar una publicidad, ya tenía todo prearmado y la iba a hacer con la novia de un amigo. Y justo se enfermó, pero me dijo que tenía una amiga para recomendar. Cuando la vi, me encantó.

—¿Es actriz?

—No, viene del mundo del marketing digital de la moda. Es estilista de moda, asesora de imagen y hace closet detox: va a la casa de las personas y arma los looks con lo que cada uno tiene. También hace limpieza, qué se queda, qué se va. Hace el laburo que nadie quiere hacer.

—¿A vos te lo hizo?

—Sí, fui su conejillo de indias. Además, me hace el styling.

—¿Tienen algún proyecto en común?

—Por ahora cada uno vive en su casa y tratamos de no acelerar los procesos, pero podríamos convivir, es una cuestión de tiempo.

—¿Cuál es tu próximo proyecto profesional?

—Abrir un local gastronómico. Si no es este año, es el año que viene. Además del relanzamiento de mi canal. Estoy con varios proyectos por delante que incluyen el Mundial. Voy a ir para hacer contenido. Esta nueva sección de mi canal incluye mucho sobre viajes.