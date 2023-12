escuchar

Además de un hijo, el amor que vivió con René, el cantante de Calle 13, le dio a Soledad Fandiño una vida más movida de lo que alguna vez imaginó. La modelo, actriz y conductora, quien supo tener una carrera en la televisión desde muy joven, se mudó a Nueva York para acompañar a su entonces pareja. Allí nació Milo, su único hijo. Luego de una temporada en la Gran Manzana, una breve experiencia como chef y el fin del matrimonio, Fandiño volvió a la Argentina. Hoy, con el objetivo de que su hijo tenga una relación más cercana a su papá, volvió a armar las valijas y cambió las callecitas de Buenos Aires por las playas de Miami. “Estoy bien”, confesó en una charla con el cronista de Intrusos.

En una charla que mantuvo con el notero Alejandro Guatti, Fandiño se mostró muy contenta de haber vuelto por unos días al país. “Estoy feliz de estar acá porque lo primero que hago es ver a toda mi familia, mis amigos. Hace poquito también estuve. Amo Buenos Aires, amo la Argentina. Me encanta venir acá, nuestra comida, nuestra cultura, así que feliz de la vida”, se entusiasmó y contó que disfruta mucho de los mates y las medialunas, y aseguró que esa es una costumbre que llevó con ella a los Estados Unidos.

“¿Cómo estás instalada en Miami?”, le consultó entonces el periodista. “Muy bien. Todo tiene su proceso y ya hace un año y medio que estoy allá con Milo. Vivimos solos, ahora con dos perritos. Se agrandó la familia, pero estoy bien”, aseguró entre risas. De inmediato, destacó la posibilidad que le brindó la mudanza para reforzar los vínculos al interior de la familia. “La verdad, estamos compartiendo mucho más tiempo juntos. La realidad es esa”, agregó. “Había un interés en esto de irme para allá que tiene que ver con nuestro hijo y que esté más cerca de su papá, que podamos vernos mejor y más seguido. Estamos llevándola muy bien. Nosotros dijimos ‘vamos a probar, a ver cómo es’ y, por ahora, está funcionando”, compartió.

“Es muy buena”, catalogó Fandiño su relación con René, de quien se separó en abril de 2018 luego de siete años de amor. “Siempre de parte de los dos quisimos que sea así. Primero porque tenemos un hijo y queremos que él sea feliz y que pueda compartir con los dos sin problemas. Y segundo, porque también vivíamos muy distanciados y, al acortar las distancias, podemos pasar juntos una Navidad, el Año Nuevo en familia, o el cumpleaños de Milo, y para él es mucho mejor”, compartió.

Sobre su presente laboral, Fandiño reconoció que se encuentra abocada a su carrera. “Imaginate que llegar allá es volver a empezar, entonces tenés que elegir: o me reinvento, o sigo con lo mío”, detalló y aseguró que hoy en día lo que está haciendo es volver a contactar a la gente de allá para volver al ruedo . “Me recibí de Health coach, me recibí de profesora de yoga, hago meditación, pero todo eso es para mí”, agregó la modelo sobre lo que hace en su tiempo libre.

Por último, Fandiño habló de la partida de Ricardo Piñeiro, quien falleció como consecuencia de un ACV hemorrágico. “Fue la persona con la que primero empecé a trabajar como modelo. Si bien no era lo que buscaba, fueron mis primeros trabajos y fue lo que me llevó después a empezar una carrera en televisión”, recordó. “Yo siempre voy a estar agradecida de la gente que estuvo en el camino”, cerró.

Cuando no todo es color de rosa

A finales de 2022, cuando Fandiño llevaba ya varios meses asentada en la ciudad de los shopping y las palmeras, la modelo se animó a hablar de lo difícil que es mudarse de país. “Así como me ven con la motivación, que siempre arriba, hoy ya me levanté agotada”, comenzó diciendo en un video que compartió en sus redes sociales. “Es uno de esos días en que te levantás agotada a las siete de la mañana y medio que te arrastrás para ir a lavarte los dientes, cambiarte... Llevé a mi hijo al cole, volví a casa y dije: ‘No quiero salir de casa’. Tengo que entrenar, tengo de todo hoy”, enumeró.

Más allá de sus ganas de quedarse tranquila, Fandiño le puso energía al día. “Me levanté igual, hice mi serie de abdominales en casa porque no fui al gimnasio, y ahora ya fui a buscar a Milo, lo llevé a fútbol y estoy acá en la puerta de yoga porque tengo una clase ahora”, continuó. “Ayer estuvimos en yoga todo el día, que me encanta, pero hoy estoy matada ¿Y por qué les cuento esto? Porque muchas veces se piensan que uno se despierta re bien todos los días, entrena y es todo un placer y hay días que no, hay días que uno tiene ganas de quedarse tirado comiendo pochoclo en la cama y viendo cualquier cosa en YouTube. Pero bueno, disciplina, eso es lo que hay que tener, hay que seguir”, reflexionó.

