La pareja del humorista Tuqui criticó fuertemente a Mario Pergolini

Hace una semana, se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Gabriel Pinto, más conocido como "Tuqui" . El humorista, de 64 años, brilló en la época dorada de la Rock & Pop, por lo cual una de las principales figuras en pronunciarse respecto a su fallecimiento fue Mario Pergolini , y lo hizo a través de la cuenta de Twitter de Vorterix, en un mensaje que ya fue eliminado de la red social.

"Chau Tuqui, todos los recuerdos que tengo de vos me asombran, me hacen reír, y muchos me hacen doler la cabeza. Tuqui, me enseñaste todo lo que no debería haber aprendido...y fue un viaje distinto, sin dudas", había escrito el periodista.

El tuit de Mario Pergolini tras la muerte de Tuqui Fuente: Archivo - Crédito: Twitter

Las palabras no fueron bien recibidas por la última pareja del humorista, Yanina Villegas, quien en diálogo con María Julián Oliván en Border Periodismo por Radio Nacional, decidió aludir a los dichos.

"Me dolió mucho lo que dijo, y eso que no lo conozco a este hombre, entonces a Tuqui le hubiese dolido más. Si uno hace cosas es porque quiere, es fácil culpar a alguien que no está, fue un comentario innecesario", expresó Villegas. "Siempre es más fácil recordar el pasado de otro que el propio", añadió.

Recordemos que Pergolini también se hizo eco de un tuit en el que se le remarcaba que podría haber sumado a Pinto a Vorterix, a lo que el periodista respondió que hubiese sido "imposible", porque Tuqui "no era el mismo en los 90, que los 2000, que ahora". En relación al tópico, Villegas recordó que a su pareja le cerraron "la puerta en la nariz en varias oportunidades", por lo cual le dio bronca leer "lo que decían algunas personas".

La propia Oliván también se mostró molesta ante los dichos de Pergolini. "Dijo que Tuqui le enseñó a hacer todo lo que no debía hacer, qué feo recuerdo. A mí me pasó todo lo contrario, me enseñó cómo se debe ser", manifestó la periodista, en cuyo sitio el cómico colaboraba con columnas muy esperadas por sus fanáticos.