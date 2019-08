La picante frase de Lucía Galán sobre Diego Maradona y sus hijos

Entrevistada por Estelita, la cantante contó cómo también cómo es hoy su relación con Valeria Lynch y sorprendió con fuertes definiciones políticas

Lucía Galán fue la invitada de Estelita, el clásico personaje de Jey Mammon, en el estreno de La noche de Estelita, en el Teatro Regina. En un ida y vuelta desopilante, la cantante se refirió a su amistad con Daniel Scioli, catalogó de "soberbio" a Dady Brieva y contó por qué Valeria Lynch ya no participa de las reuniones de su grupo de amigas.

En relación a su amistad con el exgobernador boneaerense, Lucía reveló lo que le dijo en privado: "Con los Fernández, no tenés mi voto". Más tarde, aseguró que es "muy difícil" decir lo que uno piensa en la Argentina y dio una de las declaraciones políticas más fuertes: "No quiero ladrones en el Gobierno".

Llegó llegó el momento del ping pong, en el que se vio obligada a definir a una serie de personas con una palabra. Y allí no dudó en catalogar de "soberbio" a Dady Brieva. Con respecto a su amistad con Valeria Lynch, de quien estuvo distanciada durante un tiempo, explicó que la intérprete de "Mentira" ya no es habitué de las reuniones del grupo de amigas del que también forman parte Sandra Mihanovich, Patricia Sosa y Marcela Morelo.

"Es mayor. Está grande. No viene a las reuniones", expresó entre risas y agregó: "¡Lo que me costó remontar esa relación y me la c... en dos minutos!".

Por supuesto que su antiguo romance con Diego Maradona también fue parte del temario. Lucía contó que en la serie que retrata la vida del astro del fútbol va a ser interpretada por Eva de Dominici. "No tengo idea de qué van a contar. No prefiero olvidarlo a Maradona. Es un buen recuerdo, pero yo tenía 21 años. Eso ya prescribió", expresó.

Fiel a su estilo picante, la cantante de Pimpinela remató: "Él tuvo sus hijos, su matrimonio, sus hijos, su pareja, sus hijos, sus partidos, sus hijos... Prefiero haber vivido lo que viví y no eso".