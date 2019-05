Lucía Galán sobre su relación con Diego Maradona: "Fue una relación seria"

Lucía Galán Fuente: LA NACION

Si bien la relación entre Lucía Galán y Diego Maradona fue hace casi tres décadas, el tema siempre da para más. "No recuerdo cómo empezó todo, pero fue de una manera muy relajada, muy natural. A esa edad la admiración era mutua porque fue en la época del lanzamiento de Olvidame y pega la vuelta. Era una persona divertida, entretenida, muy carismática", contó la cantante hace algún tiempo.

Invitada junto a su hermano al piso de Los ángeles de la mañana, Los Pimpinela hicieron referencia a la biopic que se está grabando sobre la vida del jugador y si van a recordar a Lucía entre los amores del Diez. "Tengo entendido que sí pero nadie se comunicó conmigo", dijo la cantante.

"Fue una relación de 9 meses, no fue el amor de mi vida pero duró un montón de tiempo para mí, fue algo serio. Se terminó porque no había manera de mantenerlo, la distancia, la situación de cada uno. En ese momento nuestra comunicación era mucha, no existía Claudia, yo iba mucho a su casa", recordó la cantante.

"Nos veíamos seguido, se juntaban las dos familias -agregó Joaquín-. No me voy a olvidar más un día que vinieron a vernos a un show y por supuesto los invitamos y cuando preguntamos cuántos eran, dijeron: somos 12. Era todo así". Juntos en ese entonces también grabaron esta canción: