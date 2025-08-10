La “pregunta indiscreta” que Mirtha Legrand le hizo a Lucía Galán sobre su romance con Diego Maradona
La conductora sorprendió a los invitados en la mesaza del sábado al traer un tema de conversación que la cantante superó hace tiempo; “fue alguien especial”, dijo la Pimpinela
Durante la emisión de La Noche de Mirtha Legrand (eltrece), se vivió un momento tenso y a la vez divertido entre Lucía Galán y Mirtha Legrand, cuando la conductora le preguntó a la integrante del dúo Pimpinela sobre su romance con Diego Armando Maradona. “La Chiqui” fue directo al hueso y por unos segundos dejó sin palabras a su invitada y al resto de la mesa.
Legrand se caracteriza por ser una anfitriona que nunca se guarda nada y ante cualquier duda, consulta, en particular, con el motivo de despejar rumores o aclarar malos entendidos. Eso es lo que sucedió con Galán, quien rememoró uno de los momentos felices de su trayectoria junto a Diego Maradona.
“Te voy a hacer una pregunta muy indiscreta”, adelantó Legrand entre risas. De inmediato, la cantante se asustó y contestó rápido: “Uy, venía zafando y…”. “¿Maradona se enamoró de vos?”, indagó la conductora.
En ese instante Galán miró a la cámara, soltó una carcajada y dijo: “Vamos a un corte”. Y agregó, ya en tono más serio: “Se habló de eso mucho, fue hace muchos años. Hasta cantó una canción con nosotros. Fue ‘Querida amiga’, para las madres”.
Segundos después se explayó: “Fue una cosa muy linda, pasamos momentos muy importantes. Los dos éramos muy chicos. Fue alguien especial. Después bueno, se terminó”. “¿Cuánto duró?”, insistió la Chiqui. “Duró un tiempo”, respondió con timidez Lucía Galán.
Ante su incomodidad, Mirtha Legrand señaló que ella no quería hablar, en particular por algunas cuestiones que sucedieron cuando murió Maradona. “¿Es verdad que no te dejaron ir al velatorio?”, consultó la conductora. “Yo pregunté y no se daban las condiciones. Entonces no quise meterme, ni nada. No hablo del tema porque respeto mucho a los hijos y a Claudia Villafañe. Que con ella nos vimos varias veces. Es un tema que lo hemos hablado entre las dos”, concluyó la cantante.
Enseguida, Legrand recordó que la hermana de Joaquín Galán fue “bastante noviera” y que tuvo varias parejas, a lo que la señalada dijo con humor: “Hay que conocer. Pero me casé una sola vez, con Alberto Hazán. Al poco tiempo me separé, pero tenemos a Rocío que el año que viene se va a casar”, cerró.
La relación entre Diego Armando Maradona y Lucía Galán sucedió entre 1982 y 1983, y fue una buena experiencia que quedó en la memoria de la artista. En 2019, durante su paso junto con su hermano en Los ángeles de la mañana (eltrece), ella explicó: “No recuerdo cómo empezó todo, pero fue de una manera muy relajada, muy natural. A esa edad la admiración era mutua porque fue en la época del lanzamiento de ‘Olvidame y pega la vuelta’. Era una persona divertida, entretenida, muy carismática”.
En esa ocasión detalló un poco más al respecto: “Fue una relación de 9 meses, no fue el amor de mi vida, pero duró un montón de tiempo para mí, fue algo serio. Se terminó porque no había manera de mantenerlo, la distancia, la situación de cada uno. En ese momento nuestra comunicación era mucha, no existía Claudia, yo iba mucho a su casa".
“Nos veíamos seguido, se juntaban las dos familias -agregó Joaquín Galán-. No me voy a olvidar más un día que vinieron a vernos a un show y por supuesto los invitamos y cuando preguntamos cuántos eran, dijeron: somos 12. Era todo así”.
