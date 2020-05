La polémica reflexión feminista de Lana del Rey que afecta a Beyoncé o Ariana Grande Fuente: Archivo

Diario El País

22 de mayo de 2020

Solo un año después de haber publicado Norman Fuckin Rockwell, Lana del Rey anunció que el próximo 5 de septiembre lanzará su nuevo álbum, que será el séptimo en toda su trayectoria. Pero el anuncio de su nuevo trabajo, del que aún no dio su título, llegó acompañado de polémica debido al alegato que la cantante neoyorquina hizo sobre el feminismo, llegando a señalar incluso a compañeras de profesión por diferencias de pensamiento sobre este movimiento.

"Ahora que Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Khelani, Nicki Minaj y Beyoncé alcanzaron varias veces el número uno con canciones que hablan de estar sexy, de no llevar ropa interior, de tener sexo, de engañar a tu pareja y demás... Por favor, ¿puedo volver a cantar sobre sentirme bien solo por estar enamorada, incluso si la relación que tengo no es perfecta, sin ser crucificada o acusada de tener una visión romántica del abuso?", comienza la cantante en su Instagram. "Estoy cansada de escuchar a compositoras y cantantes que dicen que glamorizo el abuso cuando en realidad solo soy una persona glamorosa que canta sobre las relaciones basadas en el abuso emocional. Algo que todos sabemos que está muy presente hoy en día en la sociedad", continúa en un texto que recibió críticas y apoyos por igual pero que revolucionó las redes sociales.

"Con la cantidad de temas que por fin nos permiten explorar a las mujeres en la música, solo quiero decir que me parece patético que en los últimos diez años la exploración que hago en mis letras detallando el rol sumiso o pasivo que alguna vez tuve en mis relaciones haya provocado que me acusen de retrasar varios siglos los avances que hemos conseguido", sentencia la que es considerada la artista femenina independiente que más ha vendido en esta década gracias a éxitos como "Video Games", "Summertime Sadness" o "Blue Jeans".

Lana del Rey, que desde finales del año pasado sale con el influencer Sean Larkin, 12 años mayor que ella, asegura que se considera defensora de los derechos de la mujer. "Dejemos una cosa clara: yo no soy una 'no feminista'. Pero tiene que haber un lugar en el feminismo para mujeres que actúan y se visten como yo (...) Para las mujeres a las que otras mujeres más fuertes -y también hombres que odian a las mujeres- les arrebatan su propia historia y su propia voz", expresó la intérprete que en 2012 denunció a través de uno de sus temas, "Cola", las proposiciones indecentes que Harvey Weinstein le hizo años atrás y que ella rechazó, según reveló Page Six en 2017.

"Siempre fui honesta y optimista con las relaciones difíciles que tuve. ¡Sorpresa! Esto es así para muchas mujeres. Por desgracia esta fue mi experiencia y por eso es de esto de lo que hablo en mis discos", concluye la cantante, que asegura ser responsable de que "muchas artistas hoy puedan decir lo que piensan sin tener que disimular una cara de felicidad". Aunque Lana del Rey siempre fue muy discreta con su vida sentimental, antes Larkin fue conocida la relación de cuatro años que mantuvo con el músico escocés Barrie-James O'Neill, con quien llegó a comprometerse, pero acabó separándose en 2014. "Tengo una personalidad oscura y él es incluso más oscuro que yo. Conseguir tener cierta coherencia y normalidad dentro de la dinámica de esa relación fue imposible", explicó cantante en la revista canadiense Fashion. Después de O'Neill, Del Rey mantuvo un breve romance con el director italiano Francesco Carrozzini en 2015.

El alegato de Lana del Rey no quedará solo plasmado en su Instagram, pues a la vez que anunciaba su próximo álbum para el 5 de septiembre, la cantante compartió con sus más de 16 millones de seguidores que también está preparando dos libros de poesía en los que tratará precisamente de estos sentimientos.