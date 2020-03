Ana Rosenfeld, preocupada por el parto de su hija: "Me estremece no poder estar"

La mediática abogada contó que su hija menor tiene fecha de parto para mediados de abril Fuente: Archivo

23 de marzo de 2020 • 12:44

En el marco de cumplimiento de la cuarentena obligatoria decretada por la pandemia del coronavirus , Ana Rosenfeld no está teniendo contacto con parte de su familia. La abogada convive con su esposo, Marcelo Frydlewski, que fue operado hace un año de una afección pulmonar, pero la actual situación le ha impedido viajar a Estados Unidos para acompañar a su hija embarazada en el tramo final de gestación de su bebé.

En una conversación con Los Ángeles de la Mañana (LAM) , la letrada contó hoy cómo transita este impedimento. "Tengo la suerte de tener a una de mis hijas bastante cerca, pero tengo, por otro lado, angustia porque Stefi, mi hijita menor, está de nueve meses y a punto de tener familia en cualquier momento. Y la primera pregunta que se me viene es: ¿cómo van a organizarse?", confesó preocupada.

Si bien en Estados Unidos no ha sido establecido el aislamiento obligatorio, "obviamente todos tienen la responsabilidad de no salir", señaló la abogada, y lamentó la situación de su hija. "Está de nueve meses, sola con su marido y su bebé de dos años. Yo le digo: ¿Cómo vas a organizar esto? Porque no tiene con quién dejar al de dos años ni puede llevarlo al sanatorio. Pero ella, con fortaleza, me dice: no te preocupes, mamá'", contó.

El plan de su hija, cuyo fecha de parto está prevista para el 13 de abril, es que su pareja cuide de su nene en casa y ella dirigirse al centro médico para dar luz llegado el momento. "Yo agarro el auto y me voy a parir", contó Rosenfeld que le dijo su hija.

"No me quiere preocupar. Se suponía que yo iba a estar allá, muy cerca de ella, pero no voy a poder compartir ese momento. Voy a conocer a mi nietito por FaceTime. Pero más es la preocupación de que no tiene con quién dejar a su hijo. Son cosas que, como mamá, en este momento me están preocupando: saber que tengo a una hija que está a punto de parir y que no tiene ni siquiera la ayuda de la mami, es algo que me estremece", recalcó.

Rosenfeld contó que Stefi "no tiene literalmente quien la acompañe" puesto que su círculo de amigos y conocidos se encuentra en la misma situación de aislamiento. "Es un momento especial en el que vos querés tener el apretón por lo menos de tu marido, de tu pareja o de una mamá. Pero nada, fuerza, sobrellevando esto y esperando ver pronto la carita maravillosa de mi nietito", expresó resignada.

La abogada también contó que, si bien se divierte "muchísimo" con su marido en el ámbito del hogar, tantas horas continuadas de encierro estarían dando lugar a algunos roces en la pareja. "Llega un momento en el que se convierte en imbancable. Marcelito no acepta a la Ana ama de casa", dijo con humor. "Me viene bien limpiar, me despeja la cabeza, pero me parece que voy a necesitar tutoriales de actividad física", concluyó.