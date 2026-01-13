Glamour y solidaridad en Punta del Este: Pampita Ardohain, Graciela Alfano y Karina Jelinek brillaron en la Cena de Famosos 2026

Pampita protagonizó uno de los momentos más comentados al recibir una camiseta del Club Atlético Peñarol, firmada por todo el plantel. El obsequio, entregado por el futbolista Nahuel Herrera y el vicepresidente del club, Eduardo Zaidensztat, se enmarcó en una acción solidaria a favor de la Fundación SES.

