Glamour y solidaridad en Punta del Este: Pampita Ardohain, Graciela Alfano y Karina Jelinek brillaron en la Cena de Famosos 2026

El tradicional encuentro benéfico de la Fundación SES reunió a más de 600 invitados en una noche con gastronomía y homenajes

Graciela Alfano, Pampita Ardohain y Karina Jelinek se robaron todas las miradas en el tradicional encuentro solidario en Punta del Este
Graciela Alfano, Pampita Ardohain y Karina Jelinek se robaron todas las miradas en el tradicional encuentro solidario en Punta del EsteRS fotos
Carolina “Pampita” Ardohain fue una de las invitadas más destacadas de la edición número 48 de la Cena de Famosos celebrada el pasado domingo en Narbona Punta del Este.
Carolina “Pampita” Ardohain fue una de las invitadas más destacadas de la edición número 48 de la Cena de Famosos celebrada el pasado domingo en Narbona Punta del Este.Antu Divito Trejo - RS fotos
Karina Jelinek sumó brillo al encuentro y se ubicó entre las más fotografiadas del encuentro benéfico organizado por Fundación SES, un evento que reunió a más de 600 invitados y a unas 70 figuras del espectáculo.
Karina Jelinek sumó brillo al encuentro y se ubicó entre las más fotografiadas del encuentro benéfico organizado por Fundación SES, un evento que reunió a más de 600 invitados y a unas 70 figuras del espectáculo.Antu Divito Trejo - RS fotos
Priscila Crivocapich también participó de una noche que combinó elegancia y compromiso social, en un clima distendido con numerosos reencuentros.
Priscila Crivocapich también participó de una noche que combinó elegancia y compromiso social, en un clima distendido con numerosos reencuentros.RS fotos
Graciela Alfano volvió a tener un papel protagónico en la velada. Como madrina de la Fundación y de la cena, acompañó cada instancia del evento, que ya es tradición en el calendario esteño.
Graciela Alfano volvió a tener un papel protagónico en la velada. Como madrina de la Fundación y de la cena, acompañó cada instancia del evento, que ya es tradición en el calendario esteño. Antu Divito Trejo - RS fotos
Pachu Peña dijo presente en la gala, donde recibió un homenaje por su aporte al humor y al espectáculo argentino y obtuvo un cálido aplauso por parte de los presentes en la cena.
Pachu Peña dijo presente en la gala, donde recibió un homenaje por su aporte al humor y al espectáculo argentino y obtuvo un cálido aplauso por parte de los presentes en la cena. Antu Divito Trejo - RS fotos
Juan Alberto Mateyko, distinguido por su extensa trayectoria y su presente profesional en Radio Mitre Córdoba, posa junto a Ana Rosenfeld y Pachu Peña.
Juan Alberto Mateyko, distinguido por su extensa trayectoria y su presente profesional en Radio Mitre Córdoba, posa junto a Ana Rosenfeld y Pachu Peña. Antu Divito Trejo - RS fotos
Marcelo de Bellis fue otro de los invitados a la tradicional Cena de los Famosos y participó de la velada acompañado de su familia.
Marcelo de Bellis fue otro de los invitados a la tradicional Cena de los Famosos y participó de la velada acompañado de su familia.Antu Divito Trejo - RS fotos
Fernando Burlando y Barby Franco acompañaron la cena solidaria y los distintos homenajes, sumándose a una noche de gala que volvió a reunir a figuras de distintos ámbitos.
Fernando Burlando y Barby Franco acompañaron la cena solidaria y los distintos homenajes, sumándose a una noche de gala que volvió a reunir a figuras de distintos ámbitos. Antu Divito Trejo - RS fotos
Pampita protagonizó uno de los momentos más comentados al recibir una camiseta del Club Atlético Peñarol, firmada por todo el plantel. El obsequio, entregado por el futbolista Nahuel Herrera y el vicepresidente del club, Eduardo Zaidensztat, se enmarcó en una acción solidaria a favor de la Fundación SES.
Pampita protagonizó uno de los momentos más comentados al recibir una camiseta del Club Atlético Peñarol, firmada por todo el plantel. El obsequio, entregado por el futbolista Nahuel Herrera y el vicepresidente del club, Eduardo Zaidensztat, se enmarcó en una acción solidaria a favor de la Fundación SES. Antu Divito Trejo - RS fotos
Unas sonrientes Priscila Crivocapich y Ana Rosenfeld llevando los platos a las mesas en el marco de la acción solidaria.
Unas sonrientes Priscila Crivocapich y Ana Rosenfeld llevando los platos a las mesas en el marco de la acción solidaria.RS fotos
Graciela Alfano, durante la degustación del menú pensado para la velada.
Graciela Alfano, durante la degustación del menú pensado para la velada.RS fotos
Barbi Franco y una amiga, Pampita y el diseñador Leo Saleh
Barbi Franco y una amiga, Pampita y el diseñador Leo SalehAntu Divito Trejo - RS fotos
Fernando Burlando y Barby Franco, radiantes entre los invitados.
Fernando Burlando y Barby Franco, radiantes entre los invitados.RS fotos
Flor de la V y su pareja compartieron mesa con Karina Jelinek y su novia, Flor Parise.
Flor de la V y su pareja compartieron mesa con Karina Jelinek y su novia, Flor Parise.Antu Divito Trejo - RS fotos
Selva Pérez y Ulises Apóstolo también disfrutaron de la noche.
Selva Pérez y Ulises Apóstolo también disfrutaron de la noche.Antu Divito Trejo - RS fotos
